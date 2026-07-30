Stipendije učenicima i studentima:Po 1.000 KM za 48 mladih povratnika

Stipendije učenicima i studentima u iznosu od po 1.000 KM dodijeljene su za ukupno 48 mladih iz povratničkih općina i gradova na području Republike Srpske.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona objavilo je dvije odluke o izboru korisnika sredstava sa budžetske pozicije „Podrška povratku prognanih lica“. Stipendije je dobilo 25 redovnih studenata i 23 učenika srednjih škola, a za svakog korisnika odobreno je po 1.000 KM.

Stipendije učenicima i studentima iz povratničkih sredina

Među izabranim studentima nalazi se sedam korisnika iz Doboja, šest iz Zvornika, pet iz Srebrenice, dvoje iz Bijeljine te po jedan student iz Ugljevika, Modriče, Milića, Vukosavlja i Šamca.

Na listi učenika srednjih škola je devet korisnika iz Zvornika, šest iz Bijeljine, troje iz Srebrenice, po dvoje iz Doboja i Bratunca te jedan učenik iz Modriče.

Ukupna vrijednost dvije odluke iznosi 48.000 KM. Sredstva se dodjeljuju na osnovu javnih poziva objavljenih u maju, u okviru programa podrške povratku prognanih osoba za 2026. godinu.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK sa izabranim korisnicima zaključit će ugovore o dodjeli finansijskih sredstava. Za provođenje odluka zaduženi su ovo ministarstvo i Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona.

U odlukama je navedeno da korisnici mogu biti isključeni ukoliko se utvrdi da su sredstva dobili na osnovu netačnih podataka ili lažnih izjava, kao i u slučaju nenamjenskog korištenja novca. Protiv odluka nije moguće izjaviti žalbu, ali se upravni spor može pokrenuti pred nadležnim sudom u roku od 30 dana od objavljivanja.