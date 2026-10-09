Ističe rok: CIK danas zaprima posljednje glasove iz dijaspore

Danas je posljednji dan za dostavljanje glasačkih listića birača iz inostranstva Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine (CIK BiH) kako bi bili uzeti u obzir prilikom utvrđivanja rezultata Općih izbora 2026. godine.

Prema ranijem obavještenju CIK-a, poštanski žig na koverti mora nositi datum najkasnije 4. oktobra 2026. godine, dok glasački materijal mora stići u sjedište Komisije u roku od pet dana nakon održavanja izbora.

Više od 48.000 registrovanih birača

Prema podacima koje je CIK objavio 2. oktobra, za glasanje izvan Bosne i Hercegovine registrovano je ukupno 48.078 birača. Od tog broja, 45.457 građana opredijelilo se za glasanje putem pošte, dok je 2.621 birač glasao u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH.

Glasanje je organizovano u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u 13 država.

Ipak, nisu sve prijave za glasanje izvan BiH odobrene. CIK je krajem jula odbio upis 5.263 podnosioca prijava koji su imali status privremenog boravka u inostranstvu, kao i 285 prijava osoba sa statusom izbjeglog lica. Razlog je bio neispunjavanje uslova propisanih Izbornim zakonom BiH.

Dijaspora broji milione

Broj registrovanih birača iz inostranstva znatno je manji u odnosu na procijenjenu veličinu bh. dijaspore.

Prema analizi Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, prva generacija emigranata, odnosno osobe rođene u Bosni i Hercegovini koje žive u 54 zemlje svijeta, broji 1.790.597 ljudi. Ukupan broj osoba porijeklom iz BiH koje stalno žive u inostranstvu procjenjuje se na oko 2,2 miliona.

U poređenju s brojem osoba rođenih u BiH koje žive u drugim državama, za glasanje na ovim izborima registrovalo se manje od tri posto.

S druge strane, u Centralni birački spisak za glasanje u Bosni i Hercegovini upisano je 3.408.517 birača.

Glasački listići pristigli iz inostranstva bit će obrađeni nakon isteka roka, a njihovi rezultati bit će uključeni u ukupan izborni rezultat koji CIK BiH potvrđuje.

Opći izbori 2026. godine ujedno su prvi izborni proces u Bosni i Hercegovini na kojem su korišteni uređaji za biometrijsku identifikaciju birača i skeneri glasačkih listića.