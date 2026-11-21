Žene u Federaciji BiH od 1. januara 2027. godine morat će imati najmanje 60 godina života i 35 godina staža osiguranja kako bi ostvarile pravo na izuzetnu prijevremenu starosnu penziju. U odnosu na ovu godinu, oba uslova povećavaju se za po šest mjeseci, a raniji odlazak u penziju podrazumijeva i trajno umanjenje mjesečnih primanja.

Prema podacima Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, tokom 2026. godine žene pravo na ovu vrstu penzije mogu ostvariti sa 59 godina i šest mjeseci života te 34 godine i šest mjeseci staža osiguranja.

Promjena koja stupa na snagu naredne godine nije rezultat nove zakonske odluke, već postepenog povećavanja starosne granice i potrebnog staža koje je ranije propisano Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH.

Osim ispunjavanja uslova za penzionisanje, žene koje planiraju ranije završiti radni vijek trebaju računati i na manji iznos penzije.

Za svaki mjesec odlaska u prijevremenu penziju prije navršenih 65 godina života, obračunati iznos penzije umanjuje se za 0,333333 posto, odnosno približno četiri posto za svaku godinu ranijeg penzionisanja.

To znači da će ženi koja 2027. godine ode u prijevremenu penziju sa tačno 60 godina života obračunati iznos biti umanjen za približno 20 posto. Ovo umanjenje je trajno i neće prestati kada korisnica navrši 65 godina.

Za redovnu starosnu penziju u Federaciji BiH i dalje je potrebno 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno 20 godina penzijskog staža.

Pravo na starosnu penziju moguće je ostvariti i sa 40 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.

Prema zakonski utvrđenom rasporedu, uslovi za prijevremenu penziju za žene nastavit će se povećavati i nakon 2027. godine. Tako će 2028. biti potrebno najmanje 60 godina i šest mjeseci života te 35 godina i šest mjeseci staža osiguranja.

Tuzlainfo.ba