Jutros je u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom u nizinama, a u višim područjima sa snijegom ili susnježicom.

Temperature zraka izmjerene u 7:00 sati (°C): Bjelašnica -6; Ivan Sedlo 0; Bugojno, Drvar, Jajce i Sokolac 2; Banja Luka, Bihać, Gradačac, Livno, Sarajevo i Tuzla 3; Bijeljina, Doboj i Sanski Most 4; Srebrenica i Zenica 5; Mostar i Trebinje 11; Neum 13°C.

Danas prije podne oblačno u nizinama sa kišom, a u višim područjima sa snijegom ili susnježicom. U drugoj polovini dana prestanak padavina i djelomično smanjenje oblačnosti. Vjetar prije podne umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. U poslijepodnevnim satima vjetar će oslabiti. Temperatura zraka većinom između 2 i 6°C, na jugu od 9 do 14°C.