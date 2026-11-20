Presuda Kantonalnog suda u Tuzli u krivičnom predmetu protiv Vejsila Halilovića, zbog krivičnog djela Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa u vezi sa krivičnim djelom Ugrožavanje javnog prometa zbog omamljenosti, preinačena je u drugostepenom postupku presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine na način da je uvažena žalba Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i optuženi osuđen na kaznu zatvora u trajanju 7 godina, te mu je izrečena sigurnosna mjeru zabrane upravljanja prevoznim sredstvom – motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 5 godina.

Podsjećamo, presudom Kantonalnog suda u Tuzli optuženi je oglašen krivim što je dana 05.08.2025. godine, oko 3,45 sati, na magistralnom putu Tuzla-Sarajevo, u blizini robne kuće “Omega” u Živinicama, upravljajući putničkim motornim vozilom “VW Passat”, pod uticajem alkohola i opojne droge amfetamin, iako svjestan da nije sposoban za vožnju i da može ugroziti saobraćaj i dovesti u opasnost živote ljudi, krećući se brzinom dvostruko većom od dozvoljene, vozilom udario pješakinju A.N., usljed čega je od posljedica povreda oštećena na licu mjesta smrtno stradala.

Ovom presudom optuženi je prvostepeno bio osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine, te mu je izrečena sigurnosna mjera Zabrana upravljanja prevoznim sredstvom – motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 3 godine.