Ivan Bašić iz penala donio pobjedu Zmajevima protiv Poljske

Golom Ivana Bašića iz penala u 84. minuti sa bijele tačke, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je sinoć na Stadionu Bilino polje u Zenici, u meču četvrtog kola UEFA Lige nacije B, prvi put u historijsku reprezentaciju Poljske s 1:0 (0:0) te se u drugoj grupi učvrstila u mjestu.

Bio je ovo prvi domaći, ukupno drugi trijumf “Zmajeva” u ovom ciklusu, u kojem su još uvijek bez poraza te nastavljaju utrku za prvo mjesto u Švedskoj, koje je večeras slavila u gostima kod Rumunije 1:0 (1:0).

Francuski sudija Jérémie Pignard, na singnalizaciji svojih pomoćnika iz VAR sobe, dosudio je u 84. minuti penal za bh. tim, koji je u gol pretvorio Bašić te donio pobjedu selekcije BiH.

U prvom dijelu Poljska je bila nešto konkretno u napadu au finišu imala je nekoliko dobrih prilika, ali je odbrana bh. tima uspjela sačuvati mrežu.

Najbolju šansu BiH imala je u 23. minuti kada je Mahmić ubacio u peterca i jedan od poljskih reprezentativaca skrenuo loptu i umalo postigao autogol, koji je brzom reakcijom spriječio golmana Bulka.

Finiš prvog poluvremena pripao je gostima. Prvo je Wiktor Nowak u 43. minuti dobro pucao sa oko 20 metara po sredini gola, a Zlomislić sjajno odbranio. Zlomislić je odbranio u 45. minuti šut Karola Swidedskog, au nastavku akcije Nikola Katić je zaustavio loptu na putu do mreže koju je uputio Sebastian Szymanski.

U 48. minuti Tabaković je postigao pogodak, koji je poništen zbog ofsajda.

U nastavku meča igralo se “tvrdo” na sredini terena, sa blagom terenskom inicijativom gostujućeg tima. Ne, finiš susreta pripao je bh. timu, koji je iz penala ostvario minimalnu, ali i prvu pobjedu protiv Poljske s 1:0.

Poljaci su, naime, u dosadašnjem tri meča Lige nacija dva puta slavili (3:0 i 2:1), jednom je bilo i neriješeno (0:0), dok su u tri prijateljska meča dva puta slavili s 1:0, a jednom je bilo neriješeno 2:2.

BiH će do kraja Lige nacije, 14. novembra, gostovati kod Švedske, protiv koje su u petak u Zenici remizirali s 1:1, dok će ovaj ciklus okončati domaćom utakmicom protiv Rumunije, 17. novembra. BiH je u Rumuniji slavila s 4:2.

Tabela grupe 4: 1. Švedska 10, BiH 8, Poljska 4 i Rumunija 0 bodova.