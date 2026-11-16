Grad Srebrenik i fondacija Mozaik započeli saradnju:Finansijska i stručna podrška mladim ljudima

Gradska uprava Srebrenik i fondacija Mozaik započele su saradnju čiji je cilj finansijska i stručna podrška mladim ljudima koji imaju poslovnu ideju ili već registrovan biznis, ili žele razvijati svoje vještine i realizovati projekte od značaja za svoju lokalnu zajednicu.

Zahvaljujući ovoj saradnji u naredne četiri godine za projekte mladih ljudi biće na raspologanju oko 200 000 KM. Kako je istakao gradonačelnik Adnan Bjelić, Grad Srebrenik nastavlja voditi proaktivnu politiku prema mladima i potpisivanje Memoranduma o saradnji s Fondacijom Mozaik je nastavak konkretne podrške mladima u njihovom osnaživanju i ostanku u ovom gradu, za realizaciju njihovih ideja i biznisa.

Fondacija Mozaik,na osnovu raspisanog javnog poziva i selekcije, već je započela s pilot projektom podrške mladima i na osnovu toga biće podržana dva projekta mladih ljudi koji imaju značaj za lokalnu zajednicu, kao i jedan biznis.

Kako je navedeno, Srebrenik u mladim ljudima ima značajne potencijale i kod njih je primijetan interes za pokretanje vlastitih biznisa i projekata koji su korisni za sve građane te bi se zbog toga ova saradnja Gradske uprave i Fondacije Mozaik u narednom periodu trebala pokazati kao pun pogodak.