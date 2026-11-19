U organizaciji Klinike za onkologiju i radioterapiju UKC Tuzla održano je stručno predavanje pod nazivom „Kada klinički dokazi postaju praksa: savremeni pristupi liječenja karcinoma dojke i karcinoma grlića maternice. Predavači su bili prof. dr. med. sc. Šefika Umihanić, prim. dr. Dijana Koprić, doc. dr. Lejla Alidžanović Nurkanović i dr. Asija Huseinbašić.

Predavanje je bilo posvećeno predstavljanju savremenih terapijskih mogućnosti, novih kliničkih dokaza i unapređenju ishoda liječenja pacijenata oboljelih od malignih bolesti.

Tokom predavanja poseban akcenat stavljen je na primjenu imunoterapije te njenu ulogu u liječenju trostruko negativnog karcinoma dojke, karcinoma grlića maternice i karcinoma bubrežnih ćelija.

Prema riječima prof. dr. Šefike Umihanić, načelnice Klinike za onkologiju i radioterapiju, savremena onkologija bilježi značajan napredak u razvoju i primjeni novih terapijskih pristupa. Prema njenim riječima, imunoterapija predstavlja jedan od važnih iskoraka u liječenju malignih bolesti iz razloga što omogućava drugačiji pristup u borbi protiv tumora, na principu aktiviranja vlastitog imunološkog sistema pacijenta.

„Zahvaljujući rezultatima brojnih kliničkih studija otvaraju se nove mogućnosti liječenja za pacijente s dijagnozama koje su ranije predstavljale veliki terapijski izazov. Međutim, primjena savremenih terapija zahtijeva kontinuirano praćenje naučnih dostignuća, individualiziran pristup svakom pacijentu i dobru saradnju različitih medicinskih specijalnosti. Upravo zbog toga ovakvi stručni skupovi imaju veliki značaj, jer omogućavaju razmjenu iskustava, upoznavanje s najnovijim kliničkim dokazima i njihovo postepeno uključivanje u svakodnevnu kliničku praksu. Naš zajednički cilj je unapređenje kvaliteta liječenja, produženje života i očuvanje njegovog kvaliteta kod onkoloških pacijenata“, istakla je u svom obraćanju prof. dr. Umihanić.

Tokom edukacijskog skupa razgovaralo se i o sigurnosnom profilu imunoterapije, prepoznavanju i praćenju imunološki posredovanih neželjenih događaja, kao i pravovremenom reagovanju zdravstvenih radnika na moguće komplikacije tokom liječenja.

U završnom dijelu istaknuto je da prevencija, rano otkrivanje malignih bolesti, primjena savremenih terapijskih mogućnosti i multidisciplinarni pristup predstavljaju ključne faktore u unapređenju ishoda liječenja i kvaliteta života onkoloških pacijenata.

Uz sve navedeno, stručni skup predstavljao je ujedno i priliku za upoznavanje s aktuelnim naučnim saznanjima i kliničkim dokazima koji doprinose razvoju savremene onkološke prakse, saopšteno je iz UKC-a Tuzla.