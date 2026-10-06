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I ove sedmice filmska čarolija u Kinu Srebrenik

By admin
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Ova sedmica donosi nam ponovo velike filmske hitove u Kinu Srebrenik.

Ljubitelji filmske čarolije mogu uživati u filmovima različitih žanrova i za svačiji ukus, od akcije, trilera, animiranog filma za najmlađu raju, pa do regionalnog hit “Svadba” koji je na programu u subotu u 19:00 sati.

Sedmični raspored projekcija u Kinu Srebrenik:

07.10. SRIJEDA         MUTINY        19:00

08.10. CETVRTAK    DIGGER         19:00

09.10 PETAK            VERITY           18:00

09.10 PETAK            HOPE 20:00

10.10 SUBOTA        PRIRUCNIK ZA SUPERJUNAKE     12:00

10.10 SUBOTA        SVADBA        19:00

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adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

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