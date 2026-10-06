I ove sedmice filmska čarolija u Kinu Srebrenik

Ova sedmica donosi nam ponovo velike filmske hitove u Kinu Srebrenik.

Ljubitelji filmske čarolije mogu uživati u filmovima različitih žanrova i za svačiji ukus, od akcije, trilera, animiranog filma za najmlađu raju, pa do regionalnog hit “Svadba” koji je na programu u subotu u 19:00 sati.

Sedmični raspored projekcija u Kinu Srebrenik:

07.10. SRIJEDA MUTINY 19:00

08.10. CETVRTAK DIGGER 19:00

09.10 PETAK VERITY 18:00

09.10 PETAK HOPE 20:00

10.10 SUBOTA PRIRUCNIK ZA SUPERJUNAKE 12:00

10.10 SUBOTA SVADBA 19:00