Izvučeni parovi osmine finala LŠ: Spektakl do spektakla

U Nionu je danas održan žrijeb parova osmine finala Lige šampiona.

U centru pažnje biće okršaji Reala i Atletiko Madrida, kao Bajerna i Bajer Leverkuzena. Veliki okršaj odigraće PSŽ i Liverpul.

Kao što je poznato, u novom formatu Lige šampiona kostur će biti popunjen do samog finala, a valja istaći da prve dvije ekipe na tabeli grupne faze – Liverpul i Barselona ne mogu da se sastanu do finala. Takođe, do polufinala ne mogu da se sastanu prva i druga sa trećom i četvrtom ekipom, odnosno Liverpul i Barsa do tada ne mogu na Arsenal i Inter.

Prve utakmice osmine finala igraće se 4/5. marta, a revanši 11/12. marta.

Parovi osmine finala

PSŽ – Liverpul

Real – Atletiko Madrid

Fejenord – Inter

Borusija – Lil

Briž – Aston Vila

PSV – Arenal

Bajern – Bajer Benfika – Barselona.

Četvrtfinale

PSŽ/Liverpul – Briž/Aston Vila

Real Madrid/Atletiko Madrid – PSV/Arsenal

Fejnord / Inter – Bajern/Bajer Leverkuzen

Borusija Dortmund/Lil – Benfika/Barcelona