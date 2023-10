Još danas i sutra uživamo u suncu, od utorka stiže promjena vremena

Meteorolozi su objavili izglede vremenskih prilika sudeći prema kojima ćemo oktobar ispratiti, a novembar dočekati sa nadprosječnim temperaturama za ovo doba godine.

Naime, meteorolozi nas upozoravaju da se nećemo “tako lako” riješiti južine.

Do kraja oktobra i dalje će biti neobično toplo, a uz južinu započet će i 11. mjesec u godini. Međutim, prognozira se, također, i dosta kiše i vjetra u narednom periodu.

Ono što u našoj zemlji diktira ovakve vremenske prilike jeste prodor hladne vazdušne mase u drugim krajevima planete.

“Ovih dana veći dio SAD očekuje prodor veoma hladne vazdušne mase. Hladni vazduh u dodiru sa toplim Atlantikom reagovat će stvaranjem serije dubokih ciklona koje bi se u jakoj zonalnoj struji premještale prema Evropi. Obzirom da će se naš dio Evrope nalaziti na prednjoj strani tih ciklona za očekivati je nastavak južine uz neuobičajeno visoke temperature. Dok sjeverni dio Evrope očekuje hladno vrijeme. U svakom slučaju veći dio Evrope biće na udaru promjenjivog vremena uz česte padavine i vjetar”, prognoza je meteorologa sa Facebook stranice BHMeteo.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda da danas najavljuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stepena.

U ponedjeljak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od osam do 14, a dnevna od 18 do 24, u sjevernim područjima Bosne do 26.

U utorak, 31. oktobra, pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Intenzivniji pljuskovi praćeni grmljavinom očekuju se poslije podne u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, a dnevna od 17 do 23.

U srijedu prvog novembra jutro umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje u ostatku dana. U jutarnjim satima, u sjevernim i istočnim područjima Bosne, očekuje se kiša. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 14 do 20 stepena. KLIX