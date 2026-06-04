Vlada TK: Za predškolski odgoj i obrazovanje milion KM

Vlada TK je danas dala saglasnost na Odluku Ministarstva obrazovanja i nauke o utvrđivanju Kriterija za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice „Predškolski odgoj i obrazovanje“. Za ovu namjenu Vlada je u Budžetu TK za 2026. godinu planirala milion KM. Iz navedenih sredstava danas utvrđenim kriterijima je utvrđeno da će 900.000 KM biti usmjereno u investiciona ulaganja (rekonstrukcija, izgradnja i dogradnja), te će ova sredstva biti usmjerena prema javnim predškolskim ustanovama ili lokalnim zajednicama koje nemaju javnu predškolsku ustanovu, na osnovu dostavljenih projekata za investiciona ulaganja ili izgradnju predškolskih ustanova.

Za nabavku didaktičkog materijala javnim i privatnim predškolskim ustanovama planirano je ukupno 60.000 KM. Također, za nabavku općih sredstava i učila u javnim predškolskim ustanovama ili jedinicama lokalne samouprave planirano je 40.000 KM.

Ovim se nastavlja kontinuirana podrška Vlade Tuzlanskog kantona razvoju i unapređenju predškolskog odgoja i obrazovanja na području Tuzlanskog kantona. Kao rezultat te sveobuhvatne podrške primjetno je značajno povećanje obuhvata djece predškolskim odgojem i obrazovanjem u Tuzlanskom kantonu. U posljednje četiri godine broj djece obuhvaćene predškolskim odgojem i obrazovanjem na području Tuzlanskog kantona povećan je za čak 46,5%, odnosno sa 3.388 na 4.964, što predstavlja povećanje od 1.576 mališana. Kretanje broja djece po pedagoškim godinama pokazuje kontinuiran rast. U odnosu na 2022/2023., 2023/2024. godine zabilježen je porast djece obuhvaćene predškolskim odgojem i obrazovanjem od 140 djece. Tak broj dodatno je narastao za 1.008 djece u školskoj 2024/2025. godini, dok je 2025/2026. godine predškolskim odgojem i obrazovanjem obuhvaćeno 4.964 djece, što je porast od 428 djece u odnosu na prethodnu godinu.