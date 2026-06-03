New York Times o navijačima BiH: Amerika se sprema za veliki dolazak Zmajevih pristalica

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Sjedinjene Američke Države, gdje će za nekoliko dana započeti nastup na Svjetskom prvenstvu, a o atmosferi koja prati Zmajeve i njihovim navijačima piše i New York Times.

Ugledni američki list donosi opširnu reportažu o Bosni i Hercegovini, njenoj reprezentaciji i posebno navijačkoj kulturi koja, kako navode, daleko nadilazi sportske okvire.

U tekstu se naglašava da je plasman BiH na Svjetsko prvenstvo veliko dostignuće, posebno ako se uzme u obzir da se radi o zemlji od nešto više od tri miliona stanovnika koja je nezavisnost stekla prije tri decenije.

“Većina ljudi u SAD-u ne poznaje Bosnu. Toliko smo emotivni zbog naše historije, našeg identiteta, pokušavamo se definirati. Ne podržavate Bosnu jer je to lako ili jer je uspješna. Podržavate je jer je vaša”, objašnjava navijačica reprezentacije BiH Amila Sirčo, koja radi u jednoj turističkoj agenciji.

U reportaži se navodi i uloga dijaspore, koja je, prema NYT, rasprostranjena širom svijeta i često brojnija na tribinama u inostranstvu nego u samoj Bosni i Hercegovini. Procjenjuje se da samo u Sjedinjenim Američkim Državama živi stotine hiljada ljudi porijeklom iz BiH, što dodatno objašnjava očekivanu masovnu podršku na turniru.

“Dijaspora je ogroman dio našeg identiteta. Navijače Bosne naći ćete svugdje – ponekad u većem broju u inostranstvu nego kod kuće”, dodala je Sirćo.

Dalje se u tekstu navodi da je najveća navijačka grupa BH Fanaticos, koji od 2000. godine prate nacionalni tim širom svijeta u nogometu, košarci i rukometu.

“Naša namjera je unijeti intenzivnu strast, baklje, buku i sjajnu atmosferu kada se bosanski navijači okupe”, objašnjava član grupe Kemal.

U tekstu se ističe i primjer igrača rođenog u SAD-u koji je odlučio igrati za Bosnu i Hercegovinu, Esmira Bajraktarevića, što se vidi kao simbol snažne veze dijaspore i matične zemlje.

“Rođen u Wisconsinu, odigrao je jednu seniorsku utakmicu za američki nacionalni tim (USMNT), prije nego što se 2024. godine deklarisao za BiH. Bajraktarevićeva porodica porijeklom je iz Srebrenice, a krilni igrač PSV-a sada je jedna od nacionalnih zvijezda”, stoji u tekstu.

Drugi član grupe, Benjo, slaže se da će prisustvo naših navijača na turniru biti značajno.

“Mnogi ljudi potcjenjuju Bosnu zbog njene veličine, ali navijači se konstantno pojavljuju u ogromnom broju u inostranstvu. Poznati smo po našoj intenzivnoj pirotehničkoj atmosferi, neprekidnom skandiranju i snažnoj odanosti”, kazao je Benjo.

Za kraj New York Times objašnjava da zbog političkog ustroja zemlje mnogi državljani Bosne i Hercegovine ne navijaju za nju, već za susjedne Srbiju i Hrvatsku.

“Postoje ljudi srpske ili hrvatske nacionalnosti koji podržavaju naš nacionalni tim, ali mnogi ne. Nije ih briga za nedavni uspjeh koji smo postigli. To je nesretna realnost”, rekao je Erva.

“Šta god Bosna postigne na terenu ovog ljeta, njena baza navijača će donijeti boju, buku i atmosferu s nje. Iznad nas će nebo gorjeti”, navodi se na kraju teksta New York Timesa o plasmanu Zmajeva na Svjetsko prvenstvo i ogromnoj podršci navijača koju će na njemu imati.

Na kraju New York Times zaključuje da će, bez obzira na rezultat na terenu, navijači Bosne i Hercegovine ostaviti snažan trag na turniru, donoseći atmosferu, boju i energiju koja će obilježiti prvenstvo: “Šta god Bosna postigne na terenu ovog ljeta, njena baza navijača će donijeti boju, buku i atmosferu s nje. Iznad nas će nebo gorjeti”.

IZVOR:RADIOSARAJEVO.BA