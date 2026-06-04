Više od 1,7 miliona KM za poboljšavanje društveno-ekonomskog statusa pripadnika boračke populacije

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je juče na telefonskoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, donijela Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2026. godinu za Program Poboljšavanje društveno-ekonomskog statusa pripadnika boračke populacije i očuvanje tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata, ovom ministarstvu u okviru tekućih transfera neprofitnim organizacijama, u iznosu od 1.720.000 KM.

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata dostavljat će izvještaje o utrošenim sredstvima Federalnom ministarstvu finansija i Vladi Federacije BiH u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2026. godinu i Programom iz ove odluke.

Dio sredstava određuje se za pružanje potpore i finansijske pomoći Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije Sarajevo i Zakladi za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije Mostar. Fondaciji se odobravaju sredstva u iznosu od 555.000 KM, a Zakladi 285.000 KM. Ova sredstva koristit će se u iznosu od 90 posto za sufinansiranje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije u skladu s pravilnicima o kriterijima za dodjelu sredstava za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije koje donose Upravni odbor Fondacije i Upravno vijeće Zaklade, a 10 posto od odobrenog iznosa za sufinansiranje tekućih troškova Fondacije i Zaklade.

U skladu s usvojenim Programom određuju se i transferi Savezu logoraša BiH u iznosu od 120.000 KM, Hrvatskoj udruzi logoraša Domovinskog rata u BiH 70.000 KM, te IDA – istraživačko dokumentarne aktivnosti i zaštita žrtava svjedoka genocida 90.000 KM. Raspodjela ovih sredstava će se vršiti prema općim i posebnim kriterijima.

Dio sredstava u iznosu od 600.000 KM utvrđen je za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračke populacije. Ova sredstava uplatit će se na račun Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih kategorija, a na osnovu usvojenog Programa rada Fondacije za 2026. godinu.