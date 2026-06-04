Modernizacijom proizvodnje Ingram Srebrenik riješio problem građana star 40 godina

Ingram Srebrenik, proizvođač kreča, betona i kamenog agregata, koji je od 2018. godine u većinskom vlasništvu Bingo Group, pustio je u rad najsavremeniju liniju za hidratizaciju kreča vrijednu 4 miliona KM. Investicijom je riješen problem prašine u proizvodnom procesu, prisutan više od 40 godina, koja je ugrožavala kvalitet zraka za građane Srebrenika.

Modernizacija pogona i bolji uvjeti rada

Ova investicija je dio šire razvojne strategije Bingo Group, najveće domaće poslovne grupacije i većinskog vlasnika Ingrama. Od preuzimanja kompanije, Bingo Group je u modernizaciju proizvodnje i ekološki održiv razvoj Ingrama uložila više od 17 miliona KM, s jasnom namjerom da od fabrike s višegodišnjom tradicijom stvori modernog i tržišno konkurentnog proizvođača.

„Modernizacija pogona nije bila samo poslovna odluka, nego i naša obaveza prema zajednici u kojoj poslujem. Novi proces proizvodnje eliminiše prašinu i podiže kvalitet zraka. Nakon dugih 40 godina tokom kojih je prašina bila svakodnevni problem, zagađenja više nema i to je rezultat koji nam znači puno.“ ističe Zlatko Djedović, financijski direktor Ingrama.

Nova oprema obuhvata kompletnu automatizaciju pogona i savremeno filtersko postrojenje, koje maksimalno pročišćava zrak, u skladu sa najstrožijim evropskim ekološkim standardima, čime su osigurani i bolji uslovi rada za više od 200 zaposlenih.

“Investicija u savremeni pogon predstavlja značajan iskorak ne samo za Ingram, nego i za ukupni privredni ambijent Srebrenika. Posebno je važno što se kroz ovakve projekte unapređuju uslovi rada, povećavaju kapaciteti i istovremeno vodi računa o zaštiti okoliša i kvalitetu zraka. Bingo Group je ovom investicijom riješio problem s kojim se lokalna zajednica suočavala punih 40 godina, čime je još jednom potvrdio svoju posvećenost odgovornom poslovanju čije su koristi višestruke ” zaključio je Adnan Bjelić, gradonačelnik Srebrenika.

Jačanje pozicije na tržištima regije

Poslovni rezultati Ingrama u proteklim godinama bilježe snažan rast kao direktan rezultat stalnih ulaganja i jasne razvojne strategije nakon ulaska u Bingo Group.

“Prije nabavke novog pogona imali smo dosta gubitaka. Sada je proces hidratizacije kreča automatizovan, a kapacitet proizvodnje udvostručen. Otvorili smo priliku i za proširenje našeg asortimana proizvoda što će dodatno povećati našu konkurentnost na domaćem i stranom tržištu “, navodi Djedović.

Primjer Ingrama pokazuje da strateški kapital, vizija razvoja i odgovoran odnos prema lokalnoj zajednici mogu transformisati domaću kompaniju. Naredni korak je jačanje pozicije na tržištima regije.

Ingram Srebrenik je jedna je od 11 proizvodnih kompanija u sastavu Bingo Group, u čijem sastavu je 20 kompanija. U okviru Ingrama djeluju tri proizvodne jedinice, a u proizvodnji se koristi 90 posto domaće sirovine. Od materijala koje proizvodi grade se kuće, ceste, pruge, fabrike širom Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije.