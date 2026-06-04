Srušio se mali avion: Poginulo više osoba

Istarska policija je u 11.25 sati dobila dojavu o padu aviona manjih dimenzija na području Medulina.

– Dana 04.06. u 11.18 sati zaprimljena je dojava o padu manjeg zrakoplova na području Campanož (nedaleko aerodroma Medulin). Dojava je potvrđena, sve hitne sluzbe (policija, hitna pomoć i vatrogasci) su na terenu i poduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti – objavila je policija, piše Index.hr.

Više osoba je poginulo u padu aviona, potvrdila je istarska policija, a prema neslužbenim informacijama riječ je o četvero poginulih, dok se za dvije osobe još traga.

– Trenutno su na terenu sve službe, od Hitne medicinske pomoći i vatrogasaca do policije koje poduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti – istaknuo je policijski službenik za odnose s javnošću Alen Pačić, potvrdivši kako je u nesreći smrtno stradalo nekoliko osoba.

Avion je pao na području Campanoža, nenaseljenom području na administrativnoj granici između Grada Pule i Općine Medulin.