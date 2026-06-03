Gradsku biblioteku danas posjetili učenici prvog razreda Osnovne škole Duboki Potok

Gradska biblioteka danas je imala zadovoljstvo ugostiti učenike prvog razreda Osnovne škole Duboki Potok, zajedno s učiteljicom Admirom Dedić i nastavnicom bosanskog jezika Edisom Smajlović.

Tokom posjete učenici su se upoznali s radom biblioteke , bibliotečkim fondom i važnošću čitanja od malih nogu. Kroz razgovor, druženje i upoznavanje svijeta knjiga, mali gosti pokazali su veliku znatiželju i interes za čitanje. Takvi posjeti doprinose razvijanju ljubavi prema knjigama i sticanju novih znanja.

“Zahvaljujemo učenicima i nastavnicima na posjeti i veselimo se ponovnom susretu”, poručuju iz Gradske biblioteke Srebrenik.