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Gradsku biblioteku danas posjetili učenici prvog razreda Osnovne škole Duboki Potok

By admin
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Gradska biblioteka danas je imala zadovoljstvo ugostiti učenike prvog razreda Osnovne škole Duboki Potok, zajedno s učiteljicom Admirom Dedić i nastavnicom bosanskog jezika Edisom Smajlović.
Tokom posjete učenici su se upoznali s radom biblioteke , bibliotečkim fondom i važnošću čitanja od malih nogu. Kroz razgovor, druženje i upoznavanje svijeta knjiga, mali gosti pokazali su veliku znatiželju i interes za čitanje. Takvi posjeti doprinose razvijanju ljubavi prema knjigama i sticanju novih znanja.

“Zahvaljujemo učenicima i nastavnicima na posjeti i veselimo se ponovnom susretu”, poručuju iz Gradske biblioteke Srebrenik.

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