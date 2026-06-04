Optužen da je muzičarima ukrao 3.400 KM bakšiša

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv njega, a potvrdio ju je Osnovni sud u Foči.

Optuženom se stavlja na teret da je 21. septembra 2025. godine u Čajniču iskoristio nepažnju muzičara i uzeo tašnu u kojoj se nalazio novac od bakšiša u iznosu od 3.400 KM, vlasništvo oštećenog I.M.

Nakon što je otkriven, oštećenom je vratio 500 KM, tako da šteta iznosi 2.900 KM.

Iskoristio nepažnju ispod šatora

Prema navodima optužnice, M.Ž. je oko 23.50 časova, ispod šatora gdje su bili postavljeni muzički instrumenti i angažovani muzičari benda, vlasništvo M.I. iz Foče, a povodom obilježavanja vjerskog praznika Mala Gospojina, dok su muzičari izvodili muzički sadržaj, iskoristio njihovu nepažnju i otuđio aluminijumsku akt-tašnu.

Vratio dio novca

U optužnici se navodi da se u tašni nalazio novac od bakšiša u iznosu od 3.400 KM, nakon čega se sa novcem i aluminijumskom tašnom udaljio u nepoznatom pravcu.

Za navedeni iznos oštetio je I.M., da bi nakon što je otkriven da je počinio krivično djelo, oštećenom vratio 500 KM.

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