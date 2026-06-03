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Preminuo legendarni sportski komentator Edin Avdic

By admin
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Vijest o njegovoj smrti šokirala je javnost i sportske krugove.

Edin Avdić, poznati novinar i sportski komentator, preminuo je iznenada u 47. godini života, piše Telegraf.

Vijest o njegovoj smrti šokirala je javnost i sportske krugove. Bio je jedno od prepoznatljivih lica sportskog novinarstva u regionu.

Informacija o njegovom odlasku brzo se proširila nakon što je objavljena u javnosti. 

Avdić je ostavio značajan trag kroz dugogodišnje angažovanje u sportskom novinarstvu i komentatorskom poslu. 

Njegov glas bio je prepoznatljiv gledaocima širom regiona i vezan za brojne velike košarkaške događaje

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adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

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