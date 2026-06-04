TK nastavlja ulagati u mlade: Stipendije za 47 učenika romske nacionalnosti i nacionalnih manjina

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona potpisalo je jucer ugovore za dodjelu 47 stipendija redovnim učenicima srednjih škola romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina. Visina stipendije iznosi 1.000 KM.

Prema riječima ministra Omerovića, to je samo jedna od mjera koje Ministarstvo obrazovanja i nauke TK realizuje u cilju poticanja pripadnika romskih i drugih nacionalnih manjina za nastavak školovanja.

„Ovim animiramo ne samo učenike, nego i njihove roditelje da se oni obrazuju jer sa završenom srednjom školom oni dobijaju perspektivu da rade, da dobiju zaposlenje na tržištu rada, ali istovremeno sa srednjom školom mogu upisati i fakultet što dodatno može unaprijediti njihove mogućnosti za kvalitetnijim životom. Mi ćemo nastaviti ne samo sa ovom mjerom, nego i sa drugim mjerama koje imaju za cilj integraciju Roma u obrazovni sistem. U tom pogledu, shodno stajalištima naših partnera iz međunarodnih organizacija, Tuzlanski kanton je među najboljima u BiH“, kazao je ovom prilikom ministar Omerović.

Povećan broj romske djece u srednjim školama na području TK je, prema riječima saradnika za pitanja nacionalnih manjina TK Mehmeda Mujića, znak da su nastojanja urodila plodom i da je Tuzlanski kanton u tome ambasador u cijeloj FBiH.

„Ovo je zahvaljujući našem kantonalnom ministarstvu, ministru Ahmedu Omeroviću, gdje se u kontinuitetu primijenio ovaj model i jedan je od najboljih primjera u Federaciji Bosni i Hercegovini. Ovaj primjer dobre prakse moraju primijeniti i drugi kantoni. Probudila se svijest o značaju i važnosti obrazovanja“, kazao je Mujić.

Jedan od učenika koji je danas nagrađen za predan rad je i Rasim Muratović iz Gračanice.

„Za mene stipendija znači mnogo jer mi omogućava da priuštim sebi stvari potrebne za školu i da se fokusiram samo na učenje. Da ne vodim brigu o sredstvima. Zahvaljujem se Ministarstvu obrazovanja i nauke TK zato što svake godine izdvoje budžet da svima nama uplate stipendije“, rekao je Rasim Muratović.

Sabaheta Mujić drugi je razred Turističko- ugostiteljske škole u Tuzli gdje se školuje za kuhara a stipendija koju je zaslužila još više je angažuje u nastojanju da završi školu.

„Ova stipendija meni mnogo znači jer nas motiviše da idemo dalje u školovanju i učenju. Jer naravno svakom učeniku treba motivacija“, kazala je buduća šefica kuhinje.