Srijeda, 25 Februara, 2026
Kada i kako podnijeti zahtjev za penzionersku posmtninu, koliki je iznos i ko ga može ostvariti

Sa izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje su stupile na snagu u januaru ove godine, omogućeno je da ubuduće posmrtninu nakon smrti penzionera naplati onaj ko je platio troškove ukopa. Do sada su posmrtninu mogli naplatiti samo članovi uže porodice.

– Posmrtnina u slučaju smrti korisnika penzije kome je penzija isplaćivana u Federaciji ili Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, fizičkoj osobi koja izmiri troškove sahrane pripada naknada pogrebnih troškova u visini prosječne penzije isplaćene u mjesecu prije smrti korisnika penzije.

Zahtjev za naknadu troškova ukopa podnosi se u roku od tri mjeseca od dana smrti korisnika penzije – stoji u Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Prosječna penzija sada iznosi 723,53 KM.

Mustafa Trakić, predsjednik Saveza penzionera Zeničko-dobojskog kantona, ranije je Faktor kazao kako je dobro da sada posmrtninu može naplatiti i osoba koja je platila troškove, a nije član najuže porodice umrlog.

– Imamo slučajeve da su udruženja ukopavala svoje članove, a nisu mogli naplatiti tu posmrtninu. Sa predloženim izmjenama, onaj ko ukopa penzionera i plati dženazu ili sahranu, sa tom potvrdom dođe u Federalni zavod PIO i može naplatiti posmrtninu u iznosu prosječne penzije u FBiH u tom momentu – kazao je Trakić.

Od dokumentacije kod popunjavanja zahtjeva potrebno je priložiti:

– Punomoć, ako se zahtjev podnosi po punomoćniku

– Original računa ili kopija računa o plaćenim troškovima ukopa izdat od pokopnog društva

 – Transakcijski račun podnosioca zahtjeva

IZVOR:FAKTOR.BA

