Kraj za još jednu bh. kompaniju: Nakon stečaja radnicima manje od 20 KM

Stečaj propale fabrike cijevi „Unis“ iz Dervente uskoro bi trebao biti i zvanično završen, a kako sada stvari stoje, radnici, njih čak 530 dobiće samo mrvice, piše Capital.

Kako je za Capital rekao stečajni upravnik „Unisa“ Dragan Danilović ove sedmice je održana završna dioba za povjerioce opšteg isplatnog reda u koji spadaju i 530 radnika, ali i 70 drugih povjerilaca.

Potraživanja od 473 miliona KM

„Priznata potraživanja za opšteg isplatnog reda iznosila su oko 473 miliona KM, a ja sam na raspolaganju za isplatu imao svega 1,2 miliona maraka, tako da su povjerioci namireni svega oko 0,26 odsto“, rekao je Danilović.

Ističe da je opšti isplatni red isplatio tako što je prodao akcije propalog preduzeća, ali i imovinu koja nije bila opterećena hipotekama.

„Mučno je sada kada ja radnika koji ima potraživanja 10.000 ili 15.000 maraka moram pozvati i reći mu da mu treba biti isplaćeno deset ili 20 maraka“, kaže Danilović.

Dodao je da je ranije dio imovine unovčen za 12 miliona maraka od kojih su razlučni povjerioci dobili oko 9,4 miliona KM.

„Razlikom od ovih sredstava, negdje oko 1,7 milion KM, poravnao sam dospjele troškove i uspio sam oko 1,2 miliona KM podijeliti povjeriocima višeg isplatnog reda kroz djelimičnu diobu. Njih je bilo oko 160 i svi su namireni sto odsto“, naveo je Danilović.

Stečaj otvoren 2019.

Podsjećamo, trgovački lanac “Fructa trade” je još 2023. godine kupio imovinu fabrike cijevi „Unis“ u stečaju za 12,19 miliona KM.

Derventska kompanija je na četvrtoj licitaciji krajem januara 2023. godine dala najbolju ponudu za imovinu stečajnog dužnika, obezbijedivši i bankarsku garanciju.

Stečaj u „Unisu“ otvoren je 17. decembra 2019. godine, a imovina preduzeća procijenjena na više od 40 miliona maraka.

