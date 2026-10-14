KCUS: Prvi put u ugrađen plućni zalistak bez hirurškog reza i bez otvaranja grudnog koša

U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS) je prvi put u Bosni i Hercegovini izvedena perkutana implantacija transkateterske plućne valvule. Ovaj zahvat predstavlja značajan iskorak u razvoju interventne kardiologije i liječenju pacijenata s urođenim srčanim anomalijama. Procedura je realizirana od strane multidisciplinarnog tima KCUS-a uz stručnu podršku pedijatrijskog kardiologa prof. dr. Petru Liube iz Lunda u Švedskoj.

„Ovaj zahvat predstavlja značajan napredak u liječenju pacijenata s urođenim srčanim anomalijama i pokazuje koliko je važna saradnja domaćih i međunarodnih stručnjaka. Posebno zahvaljujem prof. dr. Petru Liubi na dugogodišnjoj stručnoj podršci i nesebičnom prenošenju znanja. Izuzetno sam ponosan na naše medicinske timove koji su pokazali visok nivo stručnosti i timskog rada na realizaciji složenih medicinskih procedura. Zahvaljujući njihovom znanju, predanosti i međunarodnoj saradnji, pacijentima u Bosni i Hercegovini postala je dostupna još jedna savremena metoda liječenja“, istakao je generalni direktor KCUS-a prim. doc. dr. Alen Pilav.

Prof. dr. Petar Liuba, s kojim je u posljednje vrijeme ostvarena izvrsna saradnja, posebno je pohvalio stručnost medicinskog osoblja KCUS-a, ali i savremenu opremu na kojoj je izvedena procedura.

„Važno je da KCUS nastavi pratiti savremene trendove u medicini i kontinuirano obnavljati opremu, ali bez adekvatnog transfera znanja nema ni daljeg napretka. Iznenađen sam koliko je KCUS u posljednje vrijeme napredovao u svakom pogledu“, istakao je prof. dr. Liuba.

U multidisciplinarnom timu kojeg je predvodio Direktor pedijatrijske discipline prim. dr. Mirza Halimić ispred odjela pedijatrijske kardiologije Pedijatrijske klinike učestvovala je i idr. Almira Kadić, ispred Klinike za kardiologiju dr. Amir Redžepović i dr. Džan Horozić, a ispred anesteziološkog tima Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju dr. Edin Kabil. Značajan doprinos pripremi i izvođenju zahvata dali su i radiološki inženjer Ekrem Kevrić te tim medicinskih tehničara Mirela Tahirović i Sanela Čubara.

„Procedura je izvedena kod odraslog pacijenta s tetralogijom Fallot, urođenom srčanom anomalijom koja je operativno liječena u djetinjstvu, a kod kojeg je bila prisutna značajna insuficijencija plućne valvule. Perkutani pristup omogućava ugradnju valvule putem katetera, bez ponovnog otvaranja grudnog koša i primjene vantjelesnog krvotoka. Za pacijente koji su već operativno liječeni zbog urođenih srčanih anomalija, ovakav pristup predstavlja važnu dodatnu mogućnost liječenja, uz pažljivu procjenu kliničkog stanja i anatomske podobnosti.“ Izjavio je prim. dr. Mirza Halimić

„U KCUS-u imamo izuzetne ljekare i medicinsko osoblje, a naš je zadatak da im osiguramo savremenu opremu, odgovarajuće uslove za rad i mogućnost kontinuiranog stručnog usavršavanja. Naš cilj je da što više savremenih metoda liječenja bude dostupno pacijentima u KCUS-u, bez potrebe za odlaskom u inostranstvo“, izjavio je Pilav.