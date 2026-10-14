Akcija “Vertigo 2” u BiH: Migrante skrivali u teretnim vozilima, krajnje odredište bila Italija

Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Policijske uprave Prijedor realizovali su operativnu akciju kodnog naziva “Vertigo 2”, u okviru koje su uhapšene četiri osobe.

Osobe inicijala M.P., A.K., Ž.K. i D.Č. sumnjiče se da su počinile krivična djela “Krijumčarenje lica” i “Organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migranata” iz Krivičnog zakona BiH.

Migrante skrivali u kamionima među robom

Operativna akcija “Vertigo 2” rezultat je višemjesečne istrage koja se vodi pod nadzorom Tužilaštva BiH, a u okviru koje je ostvarena međupolicijska saradnja i razmjena informacija s Europolom i policijskim agencijama Srbije, Hrvatske, Slovenije i Italije.

“Osobe lišene slobode sumnjiče se da su u okviru organizovane kriminalne grupe koja je djelovala na području BiH od septembra prošle godine do septembra ove godine krijumčarile ilegalne migrante tako što su ih skrivale u tovarne prostore teretnih vozila, zajedno s robom koja se legalno transportovala. Na taj način ilegalno su ih prebacivale preko granice s Republikom Hrvatskom i dalje na područje drugih zemalja Evropske unije, pri čemu je krajnje odredište bila Italija”, saopćeno je iz MUP-a RS.

Spriječeno krijumčarenje 95 migranata

Tokom istrage spriječeno je krijumčarenje ukupno 95 migranata, državljana Kine, Turske i Irana, na područje zemalja Evropske unije.

Na osnovu naredbe Suda BiH izvršeno je više pretresa na području Prijedora i Novog Grada, tokom kojih su privremeno oduzeti predmeti koji će služiti kao dokazi u daljnjem postupku.