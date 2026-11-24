Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Izvještaj o provedenoj evaluaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021–2027. godina i donijela Odluku o pokretanju izrade nove Strategije razvoja Kantona za period 2028–2034. godina. Nalazi evaluacije, kojom su analizirani ostvareni rezultati i izazovi u periodu od 2021. do 2024. godine, poslužit će kao polazna osnova za utvrđivanje budućih razvojnih prioriteta, strateških ciljeva i mjera.

Prema rezultatima evaluacije, u posmatranom četverogodišnjem periodu za realizaciju razvojnih aktivnosti evidentirano je približno 780 miliona KM, dok je prosječni godišnji udio provedenih aktivnosti iznosio 69,3 posto. Finansijska realizacija u tri od četiri posmatrane godine premašila je godišnje planirane iznose. Posebno pozitivni rezultati ostvareni su u turizmu, gdje je broj turističkih noćenja povećan za 81,9 posto u odnosu na 2019. godinu, te u predškolskom odgoju, gdje je obuhvat djece povećan sa 10 na 26,3 posto. Zabilježeni su i pozitivni pomaci u zapošljavanju, smanjenju registrovane nezaposlenosti i ublažavanju negativnih migracijskih kretanja. Evaluacija je istovremeno ukazala na područja u kojima je potrebno unaprijediti rezultate, posebno u oblasti infrastrukturnog razvoja, demografskih kretanja, industrijske proizvodnje i koordinacije institucija. Od ukupno 57 praćenih razvojnih pokazatelja, njih 15 ostvarilo je ciljane vrijednosti ili bilježi značajan napredak. Kao posebno važni izazovi prepoznati su nedovoljni institucionalni kapaciteti, složene administrativne procedure i potreba za čvršćim povezivanjem razvojnih prioriteta sa budžetskim planiranjem.

Uvažavajući ove nalaze, Vlada je pokrenula pripremu nove sedmogodišnje Strategije razvoja, koja će obuhvatiti ekonomski, društveni i infrastrukturni razvoj Kantona. Nosilac izrade bit će Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, odnosno Odjeljenje za razvoj, uz učešće kantonalnih institucija, gradova i općina, poslovne i akademske zajednice, organizacija civilnog društva i drugih zainteresovanih aktera. Posebna pažnja bit će posvećena usklađivanju razvojnih prioriteta sa stvarnim potrebama lokalnih zajednica, evropskim integracijskim procesima i ciljevima održivog razvoja.

Prema utvrđenoj dinamici, Ministarstvo privrede će do 30. septembra 2027. godine informisati Vladu o toku izrade dokumenta, dok je rok za dostavljanje prijedloga nove Strategije 10. decembar 2027. godine, nakon čega će dokument biti upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na donošenje. U procesu izrade predviđene su i javne konsultacije kako bi građani, institucije i zainteresovane organizacije mogli učestvovati u definisanju razvojnih pravaca Kantona za narednih sedam godina.