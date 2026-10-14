BZK Srebrenik: 18. festival saza i sevdaha “Dr. Hašim Muharemović”

Bošnjačka zajednica kulture, Gradsko društvo Srebrenik u saradnji s partnerskim udruženjima žena Grada Srebrenika organizuje 18. festival saza i sevdaha “Dr. Hašim Muharemović” (FESS Srebrenik 2026), koji će se održati u utorak, 20. oktobra od 19 sati u Domu kulture Srebrenik.

Poseban značaj festivala leži u činjenici da se održava u Srebreniku, rodnom gradu velikog muzičkog umjetnika dr. Hašima Muharemovića, koji je svojim izuzetnim interpretacijama sevdalinke uz saz ostavio neizbrisiv trag u muzičkom životu BiH. Festival nosi njegovo ime kao znak sjećanja na ovog vrsnog interpretatora, čime se njeguje tradicija i čuva duh sevdalinke i saza za buduće generacije.

Biće ovo prilika i za prezentaciju domaćih proizvoda koju će pripremiti udruženja žena našeg grada.

Ulaz je slobodan.