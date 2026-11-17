Bosnu i Hercegovinu i ostatak regije narednih dana očekuje vrlo promjenjivo vrijeme, uz čestu pojavu kiše, lokalno i obilnih padavina, a ponegdje su mogući i grmljavinski pljuskovi. Prema prognozi meteorologa Marka Čubrila, od petka će uslijediti postepeno zahlađenje, ali se snijeg u nizijama zasad ne očekuje.

Čubrilo je u svojoj objavi naveo da će se prema našem području brzo premještati vlažan i relativno topao zrak s Atlantika. Jače naoblačenje prvo će zahvatiti zapadne i jugozapadne krajeve, a do kraja dana i tokom noći proširit će se na ostala područja.

Uz kišu, lokalno obilniju, duž Jadrana će biti uslova i za grmljavinske pljuskove. Južni vjetar će od sredine dana jačati, a u večernjim satima na planinama i uz Jadran mogao bi imati i olujne udare.

Kiša i pljuskovi do kraja sedmice

U srijedu se očekuje promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, uz kišu tokom cijelog dana. Sredinom dana ponegdje su mogući i grmljavinski pljuskovi. Nastavit će se i vjetrovito vrijeme, uz jak jugozapadni vjetar.

Uprkos padavinama, temperature će ostati relativno visoke. Najviše dnevne vrijednosti uglavnom će se kretati između 16 i 23 stepena Celzijusa.

Novo pogoršanje vremena očekuje se u četvrtak, kada će kiša i lokalni pljuskovi zahvatiti cijelu regiju. Sredinom dana i poslijepodne, uz premještanje hladne fronte, ponegdje su mogući i grmljavinski pljuskovi. Nakon relativno toplog prvog dijela dana, vjetar će okrenuti na sjeverozapadni smjer, a na sjeveru regije počet će i zahlađenje.

Od petka postepeni pad temperature

Od petka se očekuje promjena vremenskog obrasca. Prema Čubrilovoj prognozi, jačanje zračnog pritiska nad srednjom Europom i premještanje glavnog ciklonskog centra prema Finskoj uslovit će okretanje strujanja na sjeverozapadni smjer.

Temperature će postepeno padati, a kiša će biti rjeđa, ali će se i dalje povremeno javljati. U petak se očekuju dnevni maksimumi od šest do 13 stepeni, dok bi u nedjelju trebali iznositi od četiri do 10 stepeni Celzijusa.

Za vikend se na planinama iznad 800 metara nadmorske visine očekuje mogućnost povremenog snijega. U nižim predjelima, prema trenutnim prognozama, još nema dovoljno hladnog zraka za snježne padavine.

Moguće jače zahlađenje nakon 27. novembra

Meteorolog navodi da postoji mogućnost dodatnog zahlađenja nakon 26. novembra, kada bi prema našem području mogao stići još hladniji zrak. U kombinaciji s ciklonom nad Jadranom, to bi moglo donijeti padavine, a nije isključena ni mogućnost snijega u nizijama.

Ipak, ovaj scenarij još je neizvjestan. Mnogo toga zavisit će od razvoja i trajanja anticiklone nad Skandinavijom, odnosno od količine hladnog zraka koja bi mogla stići do našeg područja.

Srednjoročne prognoze trenutno ukazuju na mogućnost daljeg zahlađenja početkom decembra, ali dugoročni modeli još ne potvrđuju takav razvoj vremena.

Čubrilo ističe da bi se u narednim danima trebalo jasnije vidjeti hoće li nakon 27. novembra uslijediti prvo ozbiljnije zahlađenje ili će se nastaviti uobičajene jesenje vremenske prilike.

Do kraja sedmice, zbog čestih padavina, u većem dijelu regije moglo bi pasti dodatnih više od 40 litara kiše po kvadratnom metru. Prema njegovoj procjeni, time bi se mogla završiti i suša koja je trajala gotovo pola godine