Danas je konstituisan Kolegij 11. saziva Skupštine Tuzlanskog kantona. U skladu s Poslovnikom Skupštine Kolegij čine predsjednik i zamjenici predsjednika Skupštine, sekretar Skupštine i predsjednici klubova poslanika formiranih u Skupštini Tuzlanskog kantona, a u njihovoj odsutnosti zamjenici predsjednika klubova.

Danas su utvrđeni i termin održavanja svečane sjednice Skupštine i program obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Svečana sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana u srijedu, 25.11.2026. godine, s početkom u 12,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli. Istog dana u 11,00 sati delegacije Skupštine i Vlade Tuzlanskog kantona, Koordinacije boračkih udruženja i saveza te drugih institucija i organizacija Tuzlanskog kantona položit će cvijeće na spomen-obilježima na Slanoj banji u Tuzli.

Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona danas je utvrdio termin i prijedlog dnevnog reda 2. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona. Sjednica će biti održana u ponedjeljak, 30. novembra 2026. godine, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli, s početkom u 11,00 sati. Prijedlogom dnevnog reda predviđeno je 17 tačaka, među kojima je i prijedlog Odluke o potvrđivanju imenovanja Vlade Tuzlanskog kantona.

Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona danas je zakazao i hitnu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona na čijem dnevnom redu će biti ostavke ministrice za boračka pitanja i ministrice zdravstva u Vladi Tuzlanskog kantona. Sjednica će biti održana u četvrtak, 26. novembra 2026. godine, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli, s početkom u 11,00 sati. Istog dana, nakon hitne sjednice, bit će održan nastavak konstituirajuće sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona na kojoj će se provesti procedura izbora delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, informišu iz Službe Skupštine Tuzlanskog kantona