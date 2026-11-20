Svjetski dan djeteta obilježava se svake godine 20. novembra jer je toga dana 1989. godine usvojena Konvencija o pravima djeteta.

Kao međunarodni dokument Ujedinjenih naroda, Konvencija sadrži univerzalne standarde koje države moraju garantirati svakom djetetu. Konvenciju je tada potpisalo 196 zemalja, čime je postala najbrže i najšire prihvaćen sporazum na području međunarodnih ljudskih prava u historiji.

Time je svijet dao obećanje da će svoj djeci biti osigurana jednaka prava te da će učiniti sve kako bi se zaštitila i osigurala njihova prava na preživljavanje, razvoj, učenje i razvijanje do punih potencijala.Relevatne državne vlasti u Bosni i Hercegovini nastoje da unaprijede prava djece u skladu sa ovim Konvencijama. Ipak, još postoje nedostaci koje treba riješiti. Razumjevanje tih nedostataka otežano je odsustvom koherentnog mehanizma prikupljanja podataka o pravima djeteta u državi.

A, povodom ovog datuma emotivnu poruku poslali su iz Udruženja “Srce za djecu oboljelu od raka” u kojoj su pozvali i na podršku svojim članovima:

“Svako dijete zaslužuje bezbrižno djetinjstvo, ispunjeno igrom, smijehom, snovima i ljubavlju.

Na Međunarodni dan djeteta podsjećamo da iza svakog dječijeg osmijeha stoji pravo na ljubav, sigurnost, zdravlje i sretno odrastanje.

Posebno mislimo na naše male heroje koji se bore s najtežim životnim izazovima, a koji nas svakodnevno uče koliko su hrabrost, nada i životna radost veliki.

Neka svako dijete ima priliku biti samo dijete, da sanja, raste, igra se i raduje životu”.

Sretan Međunarodni dan djeteta!