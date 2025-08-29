Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS pokrenuo mehanizam zaštite vitalnog interesa

Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske danas je pokrenuo mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa na Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi RS i na Odluku Narodne skupštine RS o raspisivaju referenduma.

Ovo je za Fenu izjavio predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS Alija Tabaković.

Zakonom je definisano da referendum u RS može provesti komisija NSRS, odnosno ad hoc komisija, a Odlukom je definisano da referendum bude 25. oktobra sa referendumskim pitanjem: „Da li prihvatate odluke neizabranog stranca Kristijana Šmita i presude neustavnog Suda BiH izrečene protiv predsjednika RS, kao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata predsjedniku RS Miloradu Dodiku?“

Zakon i odluka usvojeni su na protekloj posebnoj sjednici NSRS prije sedam dana, poslije odluke Centralne izborne komisije BiH o oduzimanju mandata Miloradu Dodiku kao predsjedniku RS, a poslije pravosnažne presude Suda BiH kojom se Dodiku zabranjuje obavljanje javne funkcije u narednih šest godina.

“Detaljno obrazloženje o razlozima pokretanja mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa danas će Klub poslati Vijeću naroda RS zbog zakazivanja sjednice. Ali, ovdje se, prije svega radi o zdravom razumu – ne može se niko stavljati iznad presuda. Zamislite da sada raspišemo referendum i da pitamo građane da li neko treba da odgovara po presudi kojom je kriv za ubistvo, silovanje ili bilo šta drugo”, kaže Tabaković.

Kada je u pitanju Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi RS, Tabaković kaže da nije definisano ni učešće konstitutivnog naroda u komisiji.

“Naš stav je da se radi o antiustavnom zakonu i odluci”, dodaje Tabaković.

Po njegovim rječima, sada treba da bude održana sjednica Vijeća naroda RS zbog pokretanja mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa.

“Po svemu sudeći, ovo će DA ide do Ustavnog suda RS”, zaključio je Tabaković.

N1