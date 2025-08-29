Od 1. septembra prevoznici najavljuju blokadu države s preko 600 kamiona – prijeti potpuni kolaps saobraćaja i uvoza

Ukoliko se sve iz najava ostvari, to znači da bi od ponedjeljka mogli biti ugroženi brojni procesi u državi.

Nakon višemjesečnih upozorenja i pokušaja pronalaska rješenja za probleme prevoznika, u ponedjeljak, 1. septembra, nastupit će potpuna blokada. Prevoznici će sa više od 600 kamiona blokirati državu. To znači blokadu svih carinskih terminala, ali i blokadu magistralnih puteva za sve, osim za putnička vozila. Drugim riječima, plan je da se ne dozvoli promet roba i usluga, uvoz i izvoz, te gotovo sve što je vezano za privredu. Blokada je najavljena sve dok se ne ispune zahtjevi. Ukoliko se sve iz najava ostvari, od ponedjeljka bi mogli biti ugroženi brojni procesi u državi. Bit će onemogućen uvoz brojnih roba od kojih zavisi svakodnevni život, poput goriva, kisika, ali i ostale robe potrebne industriji. Radi se o najavljenom tzv. “francuskom modelu” blokada, ali u bosanskom izdanju.

Početak protesta je najavljen u 6 sati u ponedjeljak, a osim carinskih terminala, očekuju se i zastoje u drumskom prometu.

Prevoznici navode sljedeće razloge za prosvjed:

Nadležnima su svi zahtjevi poznati; obećano je njihovo ispunjenje, ali ništa nije urađeno.

Cilj je povrat dostojanstva i zaštita profesionalnog vozača.

Država nije zaustavila nezakonita hapšenja vozača – iako su ministri Forto i Konaković obećali djelovanje.

Ministar Forto nije realizirao ni jedan od 17 dogovorenih zaključaka, uključujući izmjenu Pravilnika o licenciranju.

Sektor transporta je oštećen za 243 miliona KM nezakonitim obavezama.

MKT BiH je prenio suverenitet države u tehničkim standardima na druge države.

Umjesto rješenja, formiraju se nove radne grupe, dok pojedini službenici prijete i ucjenjuju prevoznike.

Ministarstvo vanjskih poslova nije riješilo bilateralne probleme sa susjednim državama.

Digitalizacija je zaustavljena – procedure se i dalje odvijaju po zastarjelom modelu.

Ministar Košarac nije unaprijedio rad Ureda za veterinarstvo niti koordinaciju inspekcija.

UINO nije realiziralo nijednu od 25 dogovorenih mjera.

Ipak, Konzorcij logistika najviše kritikuje državnog ministra komunikacija i prometa Edina Fortu (NS), koji je u razgovoru za Klix.ba govorio o ovom problemu. Prvobitno se osvrnuo na navode da izbjegava sastanke s Konzorcijem, uvjeravajući da to nije tačno. Kako je naveo, stalno je u kontaktu s njima i podsjetio da je u maju imao četiri radna sastanka s njima. Prema njegovim riječima, sastanci su ocijenjeni kao konstruktivni.

Također je podsjetio i na regionalnu konferenciju ministara u okviru Prometne zajednice EU i Zapadnog Balkana održanu 16. maja. Naglasio je da je na toj konferenciji, na njegovu inicijativu, razmatrana tačka o režimu 90/180 dana te da je usvojen odgovarajući zaključak.

Istakao je i tehničke sastanke u junu i julu, kao i konsolidacijski sastanak 14. avgusta, te je naveo da će sljedeći sastanak biti iduće sedmice. Komentirao je i način komunikacije uključenih aktera.

“Ministarstvo nije iniciralo javna priopćenja. Odgovaramo istim kanalom i dosljedno pozivamo na radni format. Naša je obaveza javnost informirati činjenicama. Zato pozivamo predstavnike Konzorcija na tehnički brifing sa svojim dokumentima. Pozvat ćemo i novinare kako bi se činjenice utvrdile na licu mjesta i vratile u institucionalni tok”, najavio je Forto.

Forto smatra da problem s bh. prevoznicima ima tri sloja:

Pravilo Šengen 90/180, režimi na granicama i rascjepkane nadležnosti stvaraju trajne zastoje. Zato rješenje mora biti institucionalno – jedinstveni Odbor s mjerljivim pokazateljima učinka, vrlo konkretnim: zadržavanja na prijelazima, korištenje dozvola i odobrenja te tempo priznavanja kvalifikacija. Operativni sloj: Dio mjera je već isporučen ili pokrenut (CEMT, profesionalna kvalifikacija vozača Kod 95 i treća registracijska tablica), te je u proceduri pristupanje elektronskom tovarnom listu. Dio koraka kod drugih nosilaca obaveza prolazi kroz njihove formalne faze. Percepcijski sloj: Razumijemo nezadovoljstvo sektora i zato pozivamo Vijeće ministara da bez odlaganja usvoji odluku o Odboru.

U svakom slučaju, problemi prevoznika traju godinama, a rješenje ne zavisi samo od domaćih institucija, već i od članica Europske unije i njihovih pravila.