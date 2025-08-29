Od 1. septembra prevoznici najavljuju blokadu države s preko 600 kamiona – prijeti potpuni kolaps saobraćaja i uvoza

Ukoliko se sve iz najava ostvari, to znači da bi od ponedjeljka mogli biti ugroženi brojni procesi u državi.
Nakon višemjesečnih upozorenja i pokušaja pronalaska rješenja za probleme prevoznika, u ponedjeljak, 1. septembra, nastupit će potpuna blokada. Prevoznici će sa više od 600 kamiona blokirati državu. To znači blokadu svih carinskih terminala, ali i blokadu magistralnih puteva za sve, osim za putnička vozila. Drugim riječima, plan je da se ne dozvoli promet roba i usluga, uvoz i izvoz, te gotovo sve što je vezano za privredu. Blokada je najavljena sve dok se ne ispune zahtjevi. Ukoliko se sve iz najava ostvari, od ponedjeljka bi mogli biti ugroženi brojni procesi u državi. Bit će onemogućen uvoz brojnih roba od kojih zavisi svakodnevni život, poput goriva, kisika, ali i ostale robe potrebne industriji. Radi se o najavljenom tzv. “francuskom modelu” blokada, ali u bosanskom izdanju.
Početak protesta je najavljen u 6 sati u ponedjeljak, a osim carinskih terminala, očekuju se i zastoje u drumskom prometu.
Prevoznici navode sljedeće razloge za prosvjed:
- Nadležnima su svi zahtjevi poznati; obećano je njihovo ispunjenje, ali ništa nije urađeno.
- Cilj je povrat dostojanstva i zaštita profesionalnog vozača.
- Država nije zaustavila nezakonita hapšenja vozača – iako su ministri Forto i Konaković obećali djelovanje.
- Ministar Forto nije realizirao ni jedan od 17 dogovorenih zaključaka, uključujući izmjenu Pravilnika o licenciranju.
- Sektor transporta je oštećen za 243 miliona KM nezakonitim obavezama.
- MKT BiH je prenio suverenitet države u tehničkim standardima na druge države.
- Umjesto rješenja, formiraju se nove radne grupe, dok pojedini službenici prijete i ucjenjuju prevoznike.
- Ministarstvo vanjskih poslova nije riješilo bilateralne probleme sa susjednim državama.
- Digitalizacija je zaustavljena – procedure se i dalje odvijaju po zastarjelom modelu.
- Ministar Košarac nije unaprijedio rad Ureda za veterinarstvo niti koordinaciju inspekcija.
- UINO nije realiziralo nijednu od 25 dogovorenih mjera.
Ipak, Konzorcij logistika najviše kritikuje državnog ministra komunikacija i prometa Edina Fortu (NS), koji je u razgovoru za Klix.ba govorio o ovom problemu. Prvobitno se osvrnuo na navode da izbjegava sastanke s Konzorcijem, uvjeravajući da to nije tačno. Kako je naveo, stalno je u kontaktu s njima i podsjetio da je u maju imao četiri radna sastanka s njima. Prema njegovim riječima, sastanci su ocijenjeni kao konstruktivni.
Također je podsjetio i na regionalnu konferenciju ministara u okviru Prometne zajednice EU i Zapadnog Balkana održanu 16. maja. Naglasio je da je na toj konferenciji, na njegovu inicijativu, razmatrana tačka o režimu 90/180 dana te da je usvojen odgovarajući zaključak.
Istakao je i tehničke sastanke u junu i julu, kao i konsolidacijski sastanak 14. avgusta, te je naveo da će sljedeći sastanak biti iduće sedmice. Komentirao je i način komunikacije uključenih aktera.
“Ministarstvo nije iniciralo javna priopćenja. Odgovaramo istim kanalom i dosljedno pozivamo na radni format. Naša je obaveza javnost informirati činjenicama. Zato pozivamo predstavnike Konzorcija na tehnički brifing sa svojim dokumentima. Pozvat ćemo i novinare kako bi se činjenice utvrdile na licu mjesta i vratile u institucionalni tok”, najavio je Forto.
Forto smatra da problem s bh. prevoznicima ima tri sloja:
- Pravilo Šengen 90/180, režimi na granicama i rascjepkane nadležnosti stvaraju trajne zastoje. Zato rješenje mora biti institucionalno – jedinstveni Odbor s mjerljivim pokazateljima učinka, vrlo konkretnim: zadržavanja na prijelazima, korištenje dozvola i odobrenja te tempo priznavanja kvalifikacija.
- Operativni sloj: Dio mjera je već isporučen ili pokrenut (CEMT, profesionalna kvalifikacija vozača Kod 95 i treća registracijska tablica), te je u proceduri pristupanje elektronskom tovarnom listu. Dio koraka kod drugih nosilaca obaveza prolazi kroz njihove formalne faze.
- Percepcijski sloj: Razumijemo nezadovoljstvo sektora i zato pozivamo Vijeće ministara da bez odlaganja usvoji odluku o Odboru.
U svakom slučaju, problemi prevoznika traju godinama, a rješenje ne zavisi samo od domaćih institucija, već i od članica Europske unije i njihovih pravila.