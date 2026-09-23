Kraj telefonskim pozivima za prodaju: U BiH uskoro registar „Ne zovi“

Registar „Ne zovi“ uvodi se u BiH kako bi korisnici mogli zaštititi svoje brojeve od neželjenih promotivnih poziva i poruka

Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) BiH usvojilo je Pravilo o javnom elektronskom registru „Ne zovi“, kojim će građani moći zaštititi svoje telefonske brojeve od neželjenih poziva i poruka u svrhu direktnog marketinga.

Registar će obuhvatiti korisnike javno dostupnih fiksnih i mobilnih telefonskih usluga, a trebao bi omogućiti jedinstven način provjere da li je određeni broj dostupan za promotivne pozive i poruke.

Kako su saopćili iz RAK-a, u BiH do sada nije postojao jedinstveni elektronski registar putem kojeg bi operatori i subjekti koji se bave direktnim marketingom mogli provjeriti da li je određeni broj upisan prije upućivanja promotivnog poziva ili poruke.

Jedinstven postupak za korisnike

Nije postojao ni jedinstven postupak upisa i ispisa korisnika, što je, prema navodima Agencije, otežavalo ostvarivanje njihovih prava te stvaralo pravnu nesigurnost za korisnike, operatore i oglašivače.

Pravilo je, navode iz RAK-a, dobilo pozitivno mišljenje o usklađenosti s pravnom stečevinom Evropske unije, uključujući Direktivu 2002/58/EZ o obradi ličnih podataka i zaštiti privatnosti u sektoru elektronskih komunikacija.

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