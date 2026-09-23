Jutros pretresi u Živinicama i Banovićima, akcija usmjerena na sprečavanje i suzbijanje korupcije

Istražitelji Uprave policije MUP TK, Sektora kriminalističke policije, Odsjeka za borbu protiv privrednog kriminaliteta i korupcije, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, provode akciju usmjerenu na sprečavanje i suzbijanje korupcije.

U okviru akcije, danas u jutarnjim satima, postupajući po naredbama Općinskog suda u Živinicama, izvršeno je pretresanje objekata i vozila

na području Banovića i Živinica koja koriste lica E.S. (1988) iz Banovića, policijski službenik PU Živinice i E.M. (1994) iz Živinica predstavnik pravnog lica, s ciljem pronalaska i izuzimanja predmeta koji se mogu dovesti u vezu s počinjenjem krivičnih djela Primanje dara i drugih obika koristi i Prijevara u privrednom poslovanju.

Operativne aktivnosti policije se pod nadzorom postupajućeg kantonalnog tužioca nastavljaju, te će po okončanju istrage biti saopćeno više informacija.