Na osnovu člana 16. stav (4) Odluke o utvrđivanju liste deficitarnih zanimanja, uslova, kriterija, postupka i načina dodjele i isplate stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji upišu zanimanje sa liste deficitarnih zanimanja za školsku 2026/2027. godinu (broj: 02/1-34-12262-2/26 od 12.05.2026.godine), ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, utvrđuje

Konačna rang lista kandidata za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji su upisali zanimanja sa liste deficitarnih zanimanja za školsku 2026/2027. godinu

Potpisivanje ugovora bit će upriličeno u petak, 20.11.2026. godine, u amfiteatru JU Gimnazija „Ismet Mujezinović“ Tuzla (Ratimira Deletisa 1, Tuzla), sa početkom u 13:30 sati. Prilikom potpisivanja ugovora roditelji/staratelji učenika su obavezni dati na uvid ličnu kartu.

Konačnu ran listu možete poggledati na linku