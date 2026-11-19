Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na telefonskoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela dvije odluke o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža 43 radnika rudnika u ukupnom iznosu od 3.569.886,34 KM.

Prvom odlukom se odobrava Rudniku uglja Kreka d.o.o. Tuzla uvezivanje radnog staža za neuplaćene doprinose za PIO/MIO za devet radnika koji su stekli uslove za penzionisanje u ukupnom iznosu od 320.029,08 KM. Ova sredstva isplatit će se iz sredstava Rudnika uglja Kreka d.o.o. Tuzla.

Drugom odlukom se odobrava Rudniku mrkog uglja Zenica d.o.o. Zenica uvezivanje radnog staža za neuplaćene doprinose za PIO/MIO za 34 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje u ukupnom iznosu od 3.249.857,26 KM. Ova sredstva isplatit će se iz sredstava Rudnika mrkog uglja Zenica d.o.o. Zenica, a obezbijeđena su kreditom Svjetske banke u okviru implementacije Projekta pravedne tranzicije u odabranim regijama bogatim ugljem u Bosni i Hercegovini.

Za realizaciju ovih odluka zadužuju se Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Rudnik uglja Kreka d.o.o. Tuzla i Rudnik mrkog uglja Zenica d.o.o. Zenica, te Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje i Porezna uprava Federacije BiH.