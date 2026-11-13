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Zmajevi danas lete u Švedsku

By admin
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Zmajeve sutra u predgrađu švedske prijestonice Štokholma očekuje duel petog kola Lige nacija protiv domaćina.

Izabranici selektora Sergeja Barbareza jučer su na Olimpijskom stadionu “Asim Ferhatović-Hase” na Koševu odradili i četvrti trening u sklopu priprema za utakmice protiv Šveđana i Rumuna.

Na “Strawberry Areni” u Solni danas Zmajeve očekuju službene medijske aktivnosti: press konferencija u 18.30, a trening u 19.00 sati.

Utakmica Švedska – BiH na programu je sutra od 20.45 sati na “Strawberry Areni” u Solni. U isto vrijeme u Bukureštu će biti igran i drugi susret naše grupe između Rumunije i Poljske.

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adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

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