Zmajevi danas lete u Švedsku

Zmajeve sutra u predgrađu švedske prijestonice Štokholma očekuje duel petog kola Lige nacija protiv domaćina.



Izabranici selektora Sergeja Barbareza jučer su na Olimpijskom stadionu “Asim Ferhatović-Hase” na Koševu odradili i četvrti trening u sklopu priprema za utakmice protiv Šveđana i Rumuna.



Na “Strawberry Areni” u Solni danas Zmajeve očekuju službene medijske aktivnosti: press konferencija u 18.30, a trening u 19.00 sati.



Utakmica Švedska – BiH na programu je sutra od 20.45 sati na “Strawberry Areni” u Solni. U isto vrijeme u Bukureštu će biti igran i drugi susret naše grupe između Rumunije i Poljske.