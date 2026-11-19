G-Petrol, dio poslovnog sistema NIS-a, traži zakupca za benzinsku stanicu u Špionici. Ponude se primaju do 23. novembra.

Kompanija G-Petrol d.o.o. Sarajevo, dio poslovnog sistema Naftne industrije Srbije (NIS), raspisala je javni poziv za dugoročni zakup benzinske stanice Špionica na području Tuzlanskog kantona. Predviđeni zakup je na 10 godina ili po modelu 5+5 godina, a budući zakupac poslovat će pod vlastitim brendom i samostalno organizovati snabdijevanje naftnim derivatima, javlja Akta.ba.

U zakup idu i oprema i autopraonica

Benzinska stanica na adresi Tuzlanski put bb daje se u zakup kao funkcionalna poslovna cjelina. Zakup obuhvata 2.882 kvadratna metra zemljištai poslovni objekat bruto površine 272 kvadratna metra, kao i nadstrešnicu, rezervoare, instalacije i pripadajuću opremu. U sklopu objekta nalaze se prodajni, kancelarijski i skladišni prostor te automatska autopraonica.

Zakupac će stanicu koristiti za maloprodaju naftnih derivata i prateće djelatnosti. Vlastita brendirana obilježja moći će postaviti uz prethodnu saglasnost G-Petrola i pribavljanje potrebnih dozvola. Zainteresovanim kompanijama omogućen je obilazak lokacije uz prethodnu najavu, kao i uvid u dokumentaciju i tehničko stanje objekta i opreme.

Tri mjesečne zakupnine unaprijed

Najkraći period zakupa je pet godina, dok G-Petrol može razmotriti i ponude za period duži od predviđenog ako ponuđač obrazloži prijedlog i predstavi planirana ulaganja. Prijevremeni raskid povlači obavezu plaćanja naknade zakupodavcu, čiji će uslovi biti utvrđeni ugovorom.

Ponuđači sami predlažu iznos mjesečne zakupnine u KM ili eurima, bez PDV-a. Kao osiguranje plaćanja, odabrani zakupac morat će uplatiti tri mjesečne zakupnine unaprijed. Snosit će i troškove poslovanja, redovnog održavanja i osiguranja imovine, dok će raspodjela troškova kapitalnog održavanja i većih ulaganja biti uređena ugovorom. O statusu postojećih radnika G-Petrol će razgovarati s odabranim ponuđačem.

Ponude do 23. novembra

Pravo učešća imaju pravna lica registrovana za odgovarajuću djelatnost koja mogu dokazati finansijsku sposobnost te ispuniti uslove u pogledu iskustva ili tehničkih i organizacionih kapaciteta. Uz finansijsku ponudu traži se i poslovni plan s podacima o brendu, planiranim ulaganjima i roku za početak rada nakon preuzimanja stanice.

Pri ocjeni ponuda G-Petrol će, uz visinu zakupnine, uzeti u obzir bonitet i iskustvo ponuđača, planirana ulaganja, prihvatanje godišnje indeksacije zakupnine i ponuđene instrumente osiguranja. Kompanija može pozvati ponuđače na dodatne pregovore o konačnim uslovima zakupa.

Bingo Petrol širi mrežu u Tuzlanskom kantonu

Akta.ba je u maju 2025. pisala o tržišnim glasinama da bi Bingo grupacija mogla preuzeti mrežu Gazpromovih benzinskih stanica u BiH. Iz NIS Petrola tada su za naš portal rekli da prodaja kompanija NIS Petrol i G-Petrol nije planirana i da o tome nisu vođeni pregovori. Iz Bingo grupacije odgovorili su da o tome nemaju informacija.

Bingo Petrol u međuvremenu je nastavio širiti mrežu u Tuzlanskom kantonu. U maju ove godine s Hifa-Oilom je zaključio ugovor o kupovini benzinske stanice u Živinicama.

IZVOR:AKTA.BA

https://www.akta.ba/vijesti/bih/210260/g-petrol-trazi-zakupca-za-pumpu-kod-srebrenika-buduci-zakupac-posluje-pod-svojim-brendom