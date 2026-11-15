Tradicionalni Marš mira i solidarnosti od Potočara do Vukovara: Učesnici boravili u Srebreniku

Dva grada-dvije velike tragedije:Od Srebrenice do Vukovara:Tradicionalni Marš mira i solidarnosti krenuo je i ove godine od Potočara do Vukovara sa 20 učesnika sa područja Srebrenice i Bratunca.

Svojim koracima učesnici još jednom potvrđuju opredijeljenost da čuvaju istinu o genocidu u Srebrenici, ali i da iskažu poštovanje stradalim u Vukovaru i prema svim nevinim žrtvama.

Učesnici ovog marša danas su boravili u Srebreniku gdje ih je dočekao gradonačelnik Adnan Bjelić i zajedno su položili cvijeće i proučili fatihu na centralnom spomeniku šehidima i poginulim borcima u centru grada , nakon čega nastavljaju svoj put prema Gradačcu, a kasnije i dalje prema Vukovaru.

Marš mira prema Vukovaru mnogo je više od simboličnog čina. To je poruka da oni koji su preživjeli najveću tragediju Srebrenice razumiju bol drugih, da suosjećaju sa žrtvama i njihovim porodicama te da solidarnost i ljudsko dostojanstvo ne poznaju granice.

Srebrenica i Vukovar su dva grada sinonima za velike tragedije, hiljade nevinih žrtava i zajednička obaveza da se istina nikada ne prepusti zaboravu.

Prema riječima predsjednika udruženja “Preživljeli genocida 11. jula 1995. Srebrenica” Saliha Mulalića, ovim maršok nastavljaju sa onim što smatraju svojom trajnom obavezom: svjedočiti, pamtiti, upozoravati i graditi kulturu sjećanja za generacije koje dolaze.Jer sjećanje nije samo obaveza prema prošlosti – ono je odgovornost prema budućnosti.

Učesnici ovo marša trebali bi stići u Vukovar 17. novembra gdje će im prijem upriličiti i gradonačelnik tog grada, a narednog dana će prisustvovati manifestaciji “Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. – 2026.”