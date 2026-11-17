MUP TK – Protekla 24 sata javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je šest krivičnih djela, dogodilo se pet saobraćajnih nezgoda.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 64 pregleda i 3 kućne posjete, 3 pacijenta su, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik intervenisala je na gašenju požara na odžaku stambenog objekta u naselju Berhami. Požar je ugašen. Pored toga imali su i tehničku intervenciju na dostavi pitke vode u MZ Tinja Gornja.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas na području Grada Srebrenika u naselju Tinja Cvijanovići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 11 beba, sedam djevojčica i četiri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena su dva dječaka.

Crveni križ – Danas akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Domu kulture Srebrenik od 09 do 12 sati.