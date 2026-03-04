Korisnici prijavljuju masovni pad Facebooka

​Kako se navodi glavna Metina usluga, Facebook, ima prekid u radu. Povezivanje s Facebookom ne ide lako, jer pri pokušaju prijave prikazuje grešku – “Račun privremeno nedostupan. Vaš račun trenutno nije dostupan zbog problema sa stranicom. Očekujemo da će to uskoro biti riješeno.“

Meta ne objavljuje stranicu statusa za svoje usluge usmjerene na potrošače, ali nudi nadzornu ploču za svoje poslovne usluge, koja izvještava o “velikim prekidima” Facebookovom Ads Manageru, usluzi Instagram Boost koja objave pretvara u oglase i WhatsApp Business API-ju koji omogućuje komercijalnim korisnicima slanje masovnih poruka.

Te usluge zarađuju za Metu, što ovo čini potencijalno ozbiljnim incidentom.

Čini se da ostale Metine platforme – Instagram, Threads i WhatsApp – rade kao i obično.

Računi kompanije na društvenim mrežama na drugim platformama ne nude informacije o prekidu.

Međutim, korisnici su objavili na konkurentskim društvenim mrežama, a njihove poruke sugerišu da je problem uticao na pristup najmanje 45 minuta, navodi “TheRegister“.