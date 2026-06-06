Na listi zaključanih cijena 100 proizvoda

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, donijela odluku kojom se propisuje mjera neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa maloprodajnih cijena pojedinih proizvoda u trgovinama na malo na području FBiH.

Novom odlukom najviši nivo maloprodajnih cijena propisan je za ukupno 100 proizvoda, raspoređenih u dvije grupe. Cjelokupan spisak proizvoda i takozvanih zaključanih cijena objavljen je na službenoj stranici Vlade FBiH.

Dosadašnja mjera odnosila se na 63 osnovna prehrambena i higijenska proizvoda, a današnjom odlukom lista je proširena za još 37 proizvoda.

Na spisku se nalaze prehrambeni proizvodi, među kojima su ulje, različite vrste brašna, mlijeko, riba, tjestenina, keksi, instant kafa, slatkiši, ananas u konzervi, sladoled i zamrznuti pomfrit. Listom su obuhvaćeni i brojni higijenski proizvodi, od pelena i paste za zube do sredstava za pranje i čišćenje, uključujući i univerzalno sredstvo za čišćenje s pumpicom.

Iz Federalnog ministarstva trgovine ranije su, krajem aprila, najavili produženje odluke o zaključanim cijenama za dodatnih 30 dana, odnosno do 1. juna, nakon što je prethodna mjera istekla 1. maja. Tada je najavljeno i proširenje liste proizvoda, kako bi građanima bilo dostupno ukupno 100 osnovnih proizvoda sa zaključanim cijenama, što je odlukom Vlade FBiH i potvrđeno.

Privredni subjekti registrovani za trgovinu na malo dužni su za proizvode iz ove odluke odrediti cijene najviše do nivoa propisane maksimalne maloprodajne cijene za najmanje jednu vrstu artikla unutar iste kategorije proizvoda, ukoliko ih imaju u svom asortimanu.

U slučaju da određena vrsta artikla istog proizvoda nije dostupna u prodaji, trgovci su obavezni odrediti drugi artikl istog proizvoda koji imaju u ponudi, a koji će biti obuhvaćen ograničenom cijenom.

Pravne osobe registrovane za trgovinu na malo u svim svojim prodajnim objektima dužne su odrediti najviši nivo maloprodajnih cijena za sve proizvode iz prve grupe i najmanje 25 proizvoda, po vlastitom izboru, iz druge grupe.

Fizičke osobe registrovane za trgovinu na malo u svom prodajnom objektu obavezne su odrediti najviši nivo maloprodajnih cijena za najmanje 20 proizvoda iz prve grupe.

Kako bi potrošači bili pravovremeno informisani, trgovci su dužni uz maloprodajnu cijenu jasno, vidljivo i čitko istaknuti vizuelnu identifikacijsku oznaku. Također, na ulazu u prodajni objekt ili na drugom mjestu unutar objekta, kao i na internet stranici ukoliko je imaju, moraju jasno istaknuti plakat koji sadrži vizuelnu identifikaciju i spisak artikala s navedenom prethodnom, redovnom cijenom i zaključanom cijenom istog proizvoda.

Za realizaciju i nadzor nad provođenjem ove odluke zadužene su federalna, kantonalna, gradska i općinska tržišna inspekcija.

Odluka će se primjenjivati 90 dana od dana stupanja na snagu, a na snagu stupa osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.

U obrazloženju odluke predlagač je naveo da je, u odnosu na prethodni period primjene mjera kontrole cijena, proširen obuhvat proizvoda s ranije utvrđenog broja na ukupno 100 proizvoda, raspoređenih u dvije grupe.

Proširenjem liste proizvoda, kako je navedeno, omogućava se veća dostupnost artikala s ograničenim cijenama, veći izbor za potrošače, kao i ravnomjernija zastupljenost proizvoda različitih kategorija i proizvođača. Trgovcima je istovremeno ostavljena određena fleksibilnost kroz mogućnost izbora artikala unutar pojedinih kategorija proizvoda koje imaju u asortimanu.

Cilj nove mjere neposredne kontrole cijena je smanjenje inflacije u segmentu osnovnih životnih namirnica važnih za svakodnevnu potrošnju građana, kao i osiguravanje njihove dostupnosti, posebno građanima s najnižim prihodima.

Također, cilj je očuvati raznolikost i konkurenciju na tržištu, omogućiti potrošačima izbor između različitih proizvoda, a trgovcima zadržavanje nižih cijena bez ugrožavanja kvaliteta proizvoda.

Predlagač ističe da je ova mjera važna za stabilnost tržišta, zaštitu potrošača i očuvanje zdravog tržišnog okruženja, uz fleksibilnost koja trgovcima omogućava da ponude različite artikle unutar minimalno propisanih okvira cijena, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.