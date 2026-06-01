Početak juna donosi promjenjivo vrijeme: Pripremite kišobrane

Nestabilno i promjenjivo vrijeme pratit će nas veći dio prve sedmice juna. Lokalni pljuskovi izgledni su svaki dan. Manje padavina prognozira se u utorak, dok u srijedu očekivane sume padavina kreću se lokalno i iznad 50 mm. Izraženije padavine na jugu i zapadu Bosne i Hercegovine, saopćio je Federalni hidrometeorološki zavod.

U drugom dijelu sedmice na jugu zemlje nešto više sunca u odnosu na ostatak zemlje, toplije ali ne i posve stabilno. Vjetar pretežno južnog i jugoistočnog smijera.

Temperature zraka tokom sedmice poprilično ujednačene. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10°C i 16°C u Bosni, u Hercegovini od 16°C do 19°C. Najviše dnevne temperature između 20°C i 25°C u većem dijelu Bosne, na području Hercegovine i u Posavini do 27°C.

Druge junske sedmice prema aktuelnim sinoptičkim kartama očekuje se više sunčanih intervala, malo svježije, ali ne i potpuno stabilno. Sredinom sedmice mogući su kraći lokalni pljuskovi naročito na sjeveru i u centralnim područjima.

Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 13°C i 17°C u Bosni do 20°C u Hercegovini, najviše dnevne između 18°C i 23°C u Bosni do 25°C u Hercegovini.