Cijene goriva u padu

Prvi put od početka sukoba na Bliskom istoku, koji traje više od tri mjeseca, cijene goriva na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini počele su padati ispod tri KM po litru.

Na pojedinim benzinskim pumpama cijena dizela već je spuštena ispod te granice, a očekuje se da bi trend pojeftinjenja mogao biti nastavljen i u narednom periodu.

Prema najnovijim podacima, prosječna cijena bezolovnog benzina 95 u BiH kreće se od 2,92 KM do 2,95 KM po litru, dok se prosječna cijena dizela kreće od 2,99 KM do 3,06 KM po litru. Cijene se i dalje razlikuju od pumpe do pumpe.