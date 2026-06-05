Prve bosanskohercegovačke hadžije stigle u Sarajevo nakon obavljenog hadža

Prva grupa bosanskohercegovačkih hadžija doputovala je danas iz Medine na Međunarodni aerodrom u Sarajevu, čime je počeo njihov povratak u domovinu nakon obavljenog hadža, javlja Mina.

Avion s hadžijama poletio je jutros oko 7.00 sati iz Medine, a po slijetanju u Sarajevo dočekali su ih članovi porodica i predstavnici Ureda za hadž i umru.



Glavni vodič Ureda za hadž i umru Izet-ef. Čamdžić kazao je da je ovogodišnje hadžsko putovanje proteklo uspješno te da su svi planirani sadržaji realizirani prema predviđenom programu.

– Prvi avion naših hadžija sletio je iz Medine u Sarajevo. Očekujemo ubrzo i drugi, a narednih dana po dva aviona dnevno. Hadžsko putovanje ove godine bilo je izuzetno uspješno i sve aktivnosti proveli smo u skladu s planom. Ono što je najvažnije jeste da je svih 2.226 bosanskohercegovačkih hadžija obavilo hadž – kazao je Čamdžić.

Dodao je da su organizatori nastojali osigurati kvalitetnu uslugu tokom cijelog putovanja te izrazio nadu da će se sve hadžije zdrave i sigurne vratiti svojim porodicama.

– Nadamo se da su kući došli s hadžom mebrurom, od grijeha čisti. Učinili smo maksimum da usluga našim hadžijama na svakom mjestu bude na zavidnom nivou, što je i bila. Kada biste proveli anketu među našim hadžijama, vidjeli biste opće zadovoljstvo organizacijom hadža ove, kao i prethodnih godina. Zahvaljujemo Uzvišenom Allahu na tome i nadamo se da će se sve naše hadžije zdrave i žive do 10. juna vratiti kući – rekao je Čamdžić.

Ove godine je u organizaciji Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na hadž otputovalo 2.226 hadžija. O njima su brinuli vodiči, šerijatske konsultantice i medicinski tim različitih specijalnosti.