Odgođena evakuacija državljana BiH: FlyDubai otkazao let

Let na liniji Dubai-Sarajevo kojim su trebali biti evakuisani državljani BiH koji trenutno borave u Ujedinjenim Arapskim Emiratima otkazan je.

“Po redu letenja je trebao taj let danas biti planiran, međutim aviokompanija je sinoć poslala informaciju da je let ipak otkazan. FlyDubai je otkazao”, rečeno je za “Avaz” iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

Dio državljana BiH iz Izraela stigao je noćas u Beograd letom Air Serbia koji je organizovala Vlada Srbije.

UAE: Više od 1.000 napada iz Irana

Ministarstvo spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je danas, 4. marta da je ta zemlja bila izložena više od 1.000 napada iz Irana.

Resorno ministarstvo je istaklo da je broj tih napada veći od onih koje su pretrpele sve ostale ciljane države, uz napomenu da UAE “nisu učestvovali u ratu i nisu dozvolili korišćenje svoje teritorije, teritorijalnih voda ili vazdušnog prostora za bilo kakav napad na Iran”, prenio je NBC.

“U tom smislu, UAE potvrđuju svoje pravo na samoodbranu, kako je garantovano međunarodnim pravom i Poveljom Ujedinjenih nacija”, navedeno je u saopštenju Ministarstva.