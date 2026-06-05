UKC Tuzla otvorio Odjeljenje za dječiju i adolescentnu psihijatriju

Univerzitetski klinički centar Tuzla dobio je novo Odjeljenje za dječiju i adolescentnu psihijatriju, čime je napravljen značajan korak u unapređenju zdravstvene zaštite djece i mladih s poteškoćama mentalnog zdravlja.

Otvaranje odjeljenja dolazi u vrijeme kada stručnjaci bilježe kontinuiran rast broja djece i adolescenata kojima je potrebna psihijatrijska i psihološka pomoć. Prema podacima Klinike za psihijatriju UKC-a Tuzla, broj pregleda mladih pacijenata višestruko je povećan u odnosu na prethodne godine.

Vršiteljica dužnosti načelnice Klinike za psihijatriju UKC-a Tuzla Nermina Aljukić istakla je da potrebe za ovakvim vidom zdravstvene zaštite kontinuirano rastu.

„2005. godine imali smo 277 pregleda, 2021. godine 648, dok smo tokom 2025. evidentirali 1.069 pregleda. Već u prvoj polovini 2026. godine dostigli smo dvije trećine ukupnog broja pregleda iz prethodne godine“, navela je Aljukić.

Novo odjeljenje omogućava bolničko liječenje djece i adolescenata u prostoru prilagođenom njihovom uzrastu, uz poštivanje standarda koji zahtijevaju odvojeni tretman maloljetnih i odraslih pacijenata.

Direktor UKC-a Tuzla Šekib Umihanić naglasio je da su završeni radovi na adaptaciji prostora te osigurani potrebni kadrovski kapaciteti.

„Obezbijedili smo uslove koji odgovaraju savremenim standardima zdravstvene zaštite. Time je UKC Tuzla postao druga zdravstvena ustanova u Bosni i Hercegovini koja ima ovakvo specijalizirano odjeljenje“, kazao je Umihanić.

Trenutni kapacitet odjeljenja je pet bolničkih kreveta, a prostori za djevojčice i dječake fizički su odvojeni. Osim hospitalizacije, poseban fokus bit će stavljen na psihoterapijski rad, podršku porodicama i multidisciplinarni pristup liječenju.

Stručnjaci upozoravaju da na mentalno zdravlje djece i mladih danas utiču brojni faktori, uključujući posljedice pandemije, sve veću izloženost digitalnim sadržajima, društvenim mrežama i sajber nasilju, ali i složene društvene okolnosti koje karakterišu bosanskohercegovačko društvo.

Projekat uspostavljanja odjeljenja pokrenut je 2019. godine uz podršku Vlade Tuzlanskog kantona, UKC-a Tuzla i Fondacije „Mentalno zdravlje za sve“. U narednom periodu planirano je proširenje kapaciteta i adaptacija dodatnog prostora za potrebe psihoterapijskih i rehabilitacijskih aktivnosti.

Cilj je razviti savremeni centar za dječiju i adolescentnu psihijatriju koji bi mogao postati referentna ustanova ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu.

Tuzlainfo.ba