Kreće naplata poreza na nekretnine: Šta vlasnici u BiH trebaju znati?

Porezna uprava je danas saopćila da je započela vlasnicima nekretnina dostavljati rješenja o utvrđivanju obaveze poreza na nekretnine za 2025. godinu, čime se ovaj porez obračunava drugu godinu zaredom.

Kako su naveli iz Porezne uprave, rješenja se donose prema stanju, namjeni i vlasništvu nekretnine na dan 31. marta 2025. godine, a postupak utvrđivanja porezne obaveze provodi se na osnovu podataka kojima Porezna uprava raspolaže, podataka iz evidencija komunalne naknade te drugih podataka koji utiču na utvrđivanje porezne obaveze, a koje su Poreznoj upravi, kao nadležnom poreznom organu za utvrđivanje i naplatu poreza na nekretnine, dostavili organi uprave jedinica lokalne samouprave i porezni obveznici.

„U slučaju da porezni obveznici zaprime rješenje za koje smatraju da je zasnovano na netačnim podacima, preporučujemo da u zakonskom roku izjave žalbu kako bi se u žalbenom postupku provjerile sve činjenice“, naveli su iz Porezne uprave.

Podsjećamo, porez na nekretnine uveden je 1. januara 2025. godine kao zamjena za porez na kuće za odmor. Plaća se godišnje u iznosu od 0,6 do osam eura po kvadratnom metru korisne površine nekretnine.

Odluku o visini poreza donosi jedinica lokalne samouprave

Odluku o visini poreza donosi jedinica lokalne samouprave (grad/općina) na čijem području se nalazi nekretnina. Iznos poreza utvrđuje se u zavisnosti od lokacije nekretnine, a može se povećati u skladu s drugim kriterijima koji utiču na vrijednost nekretnine, poput starosti objekta ili prisutnosti određenih sadržaja, ali u tom slučaju ne može iznositi više od osam eura po kvadratnom metru.

Prema izmjenama Zakona o lokalnim porezima, koji je u primjeni od 1. januara 2025. godine, jedinice lokalne samouprave mogle su donijeti odluke o lokalnim porezima zaključno sa 28. februara ove godine. Porez na nekretnine je zajednički prihod općine/grada i županije na čijem se području nekretnina nalazi, pri čemu 80 posto prihoda pripada općini/gradu, a 20 posto županiji.

Na koje nekretnine se ne plaća porez?

Porez na nekretnine ne plaća se na nekretnine koje služe za stalno stanovanje, koje se iznajmljuju na osnovu ugovora o najmu za stalno stanovanje (najmanje 10 mjeseci), za javne namjene, kao i na nekretnine namijenjene institucionalnom smještaju osoba, koje se u poslovnim knjigama privrednih društava vode kao nekretnine namijenjene prodaji, ako je od dana unosa u poslovne knjige do 31. marta godine za koju se utvrđuje porez proteklo manje od šest mjeseci, te na one koje su preuzete u zamjenu za nenaplaćena potraživanja, ako je od dana preuzimanja do 31. marta godine za koju se utvrđuje porez proteklo manje od šest mjeseci.

Također, porez se ne plaća ni za nekretnine koje uslijed proglašenja prirodnih nepogoda i drugih okolnosti u određenom poreznom periodu nisu podobne za stanovanje, koje su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, koje domaćinu određenom prema propisima kojima se uređuje ugostiteljska djelatnost služe za stalno stanovanje, te koje su u vlasništvu osoba koje se, prema odlukama gradova odnosno općina, smatraju socijalno ugroženim građanima.

Obveznik poreza na nekretnine dužan je u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza na nekretnine platiti poreznu obavezu, naveli su iz Porezne uprave.