Penzioneri iz BiH moraju dostaviti ovu potvrdu do 31.1, ili ostaju bez penzije

Hrvatski zavod za penzijsko osiguranje uputio je važno saopćenje za dio penzionera. Naime, korisnici hrvatske penzije s prebivalištem u Bosni i Hercegovini moraju im što prije dostaviti informaciju u vezi s potvrdama o životu za 2026. godinu.

„Obavještavamo korisnike hrvatske penzije s prebivalištem u Bosni i Hercegovini kojima se penzija iz hrvatskog penzijskog osiguranja isplaćuje u Bosnu i Hercegovinu da su elektronskim putem razmijenjeni podaci potrebni za redovnu isplatu penzija radi sprečavanja neosnovane isplate zbog smrti korisnika. Korisnici za koje su na navedeni način razmijenjeni podaci ne trebaju u 2026. godini dostavljati popunjeni, potpisani i ovjereni obrazac potvrde o životu“, navodi se u saopćenju.

„Korisnicima penzije za koje podaci nisu razmijenjeni elektronskim putem, na kućne adrese su 9. februara 2026. godine poslani obrasci potvrde o životu za 2026. godinu. Radi isplate penzije iz hrvatskog penzijskog osiguranja, korisnici trebaju potvrdu o životu popuniti, potpisati i ovjeriti kod nadležnog organa te je dostaviti Hrvatskom zavodu za penzijsko osiguranje do 31. marta 2026. godine“, dodaju.

„Ujedno podsjećamo korisnike penzije s prebivalištem/boravištem u Bosni i Hercegovini, kojima se penzija iz hrvatskog penzijskog osiguranja isplaćuje u Republici Hrvatskoj na bankovne račune otvorene u Republici Hrvatskoj, da radi redovne isplate penzije dostave popunjeni, potpisani i ovjereni obrazac potvrde o životu Hrvatskom zavodu za penzijsko osiguranje do 31. marta 2026. godine. Obrasci potvrde o životu mogu se preuzeti putem poveznice, odabirom tačke 4.2. Potvrde o životu radi isplate u inostranstvo“, poručili su.

IZVOR:VECERNJI.BA