Gračanlija osumnjičen da je pokušao ubiti sugrađanina

Policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Gračanica postupali su po prijavi događaja u kojem je jedna osoba zadobila povrede hladnim oružjem u predjelu vrata.

Povrijeđeni E.M. (1984) iz Gračanice zadržan je na liječenju u JZU UKC Tuzla.

Nakon obavljenog uviđaja i drugih potrebnih istražnih radnji, a po nalogu dežurnog tužioca Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona, 22. februara slobode je lišen M.K. (1996) iz Gračanice.

Postoje osnovi sumnje da je M.K. hladnim oružjem nanio tjelesne povrede E.M.-u, također iz Gračanice.

Prema uputama dežurnog tužioca, policijski službenici nastavljaju s provođenjem drugih istražnih radnji s ciljem potpunog rasvjetljavanja svih okolnosti i činjenica pod kojima se događaj desio.

Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni M.K. će u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, danas biti predat u nadležnost Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona.