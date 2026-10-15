Kula Zmaja od Bosne dobija novo ruho: U obnovu se ulaže 557.000 KM

Grad Gradačac dodijelio je kompaniji GEP TRADE ugovor vrijedan 556.920 KM za obnovu fasade i zamjenu stolarije na Kuli Husein-kapetana Gradaščevića.

Grad Gradačac dodijelio je ugovor za sanaciju fasade i zamjenu stolarije na Kuli Husein-kapetana Gradaščevića, poznatoj kao Kula Zmaja od Bosne. Za izvođača radova odabrana je kompanija GEP TRADE d.o.o. Gradačac, a vrijednost zaključenog ugovora iznosi 476.000 KM bez PDV-a, odnosno 556.920 KM s PDV-om.

Prema obavještenju o dodjeli ugovora, objavljenom 13. oktobra 2026. godine, ugovor s odabranim izvođačem zaključen je 5. oktobra, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke.

Na tender su pristigle dvije ponude, a obje su ocijenjene kao prihvatljive. Najniža ponuđena cijena iznosila je 476.000 KM bez PDV-a, dok je druga ponuda iznosila 476.585,90 KM. Kriterij za izbor izvođača bila je najniža cijena, a u postupku je provedena i elektronska aukcija.

Sanacija fasade i zamjena stolarije

Planirani zahvati obuhvataju tekuće održavanje historijskog objekta na području Starog grada u Gradačcu, s fokusom na obnovu fasade i zamjenu stolarije.

Riječ je o radovima na objektu posebnog historijskog i arhitektonskog značaja, zbog čega je nabavka klasificirana u kategoriju građevinskih radova na takvim građevinama.

U obavještenju o dodjeli ugovora nije preciziran rok završetka radova, već je navedeno da je trajanje ugovora definirano tenderskom dokumentacijom.

Obnova uz podršku Ambasade SAD-a

Kako je Akta.ba ranije pisala, Grad Gradačac raspisao je tender za obnovu Kule u augustu ove godine, uz procijenjenu vrijednost radova od 481.500 KM bez PDV-a.

Osim sanacije fasade i zamjene stolarije, prvobitnim tenderom predviđena je i izgradnja drenažnog kanala oko objekta. Vrijednost sada zaključenog ugovora za 5.500 KM niža je od prvobitno procijenjene vrijednosti nabavke.

Projekt obnove pokrenut je uz finansijsku podršku Sjedinjenih Američkih Država. U junu ove godine potpisan je ugovor kojim je za obnovu Kule osigurano 218.000 američkih dolara iz Fonda američkih ambasadora za očuvanje kulturnog naslijeđa, uz podršku Ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini.

Tada je najavljeno da će projekt obuhvatiti konzervatorske i sanacione radove kojima se nastoji zaštititi i dugoročno očuvati ovaj historijski objekat.

Otpravnik poslova Ambasade SAD-a u BiH John Ginkel prilikom potpisivanja ugovora istakao je značaj obnove Kule za buduće generacije.

“Ovo je zaista divno kulturno-historijsko mjesto, a nama je čast da zajedno možemo raditi na očuvanju ovakvog jednog historijskog dragulja. Ova kula je dugo tu i mnoge generacije su je vidjele, a naš cilj je da je sačuvamo i obnovimo za još mnoge, mnoge naraštaje koji će doći i imati priliku da je vide. Nama je zaista drago da možemo pomoći da se obnovi fasada i dio stolarije na objektu”, rekao je Ginkel.

Gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović tada je naveo da je riječ o projektu koji bi trebao doprinijeti očuvanju kulturno-historijskog naslijeđa grada, ali i podstaći pripremu novih projekata zaštite.

Zaključenjem ugovora s kompanijom GEP TRADE okončana je faza izbora izvođača radova, dok datum početka radova nije naveden u objavljenom obavještenju o dodjeli ugovora.

IZVOR:AKTA.BA

https://www.akta.ba/investicije/urbanizam/209119/kula-zmaja-od-bosne-uskoro-u-novom-ruhu-za-obnovu-izdvojeno-557000-km